9 de julio de 2026 - 12:10

Las nuevas cámaras con inteligencia artificial ya pueden ver el interior de los autos: estas son las infracciones que más detectan

La mayoría de las faltas detectadas por la nueva tecnología corresponden al olvido del cinturón de seguridad, superando ampliamente al uso del teléfono móvil.

Las nuevas cámaras con inteligencia artificial llegan a Brasil.&nbsp;

Las nuevas cámaras con inteligencia artificial llegan a Brasil. 

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Por Cristian Reta

Un sistema de cámaras de alta definición equipado con inteligencia artificial comenzó a fiscalizar el comportamiento interno de los vehículos en autopistas principales. El equipo utiliza sensores infrarrojos para identificar de forma continua si los ocupantes utilizan el cinturón de seguridad o manipulan teléfonos móviles. En menos de un mes, la tecnología registró 4.879 incidentes de riesgo.

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Durante el periodo de calibración técnica, se determinó que el 49,6% de las infracciones corresponden a conductores que no llevan puesto el cinturón de seguridad. Otros 1.440 casos involucraron a pasajeros en la misma situación, representando casi el 30% del total. Por su parte, el uso del celular al volante alcanzó el 20,9% de las detecciones automáticas.

¿Cómo funciona la fiscalización en la circunvalación Rodoanel?

A diferencia de los radares tradicionales centrados en la velocidad, este sistema opera las 24 horas analizando patrones de conducta mediante algoritmos avanzados. La implementación a gran escala inició en los tramos sur y este de la carretera de circunvalación Mário Covas, gestionada por la concesionaria SPMAR, tras un proceso de validación que duró un mes. Desde el 1 de julio, la Policía Militar de Carreteras utiliza estas imágenes para respaldar las sanciones legales.

El proceso tecnológico no es autónomo en su totalidad. Cuando el algoritmo detecta una irregularidad, el incidente se registra y se envía a una base de datos compartida con la patrulla de carreteras. Allí, agentes humanos analizan cada registro para confirmar si la infracción realmente ocurrió y si cumple con los requisitos estipulados por las leyes de tránsito antes de emitir la multa definitiva.

¿Qué impacto tiene el sistema en el Anchieta-Imigrantes y la seguridad vial?

En el tramo que conecta la ciudad de São Paulo con la región de Baixada Santista, el sistema Anchieta-Imigrantes ya opera con esta tecnología desde principios de 2026. La ubicación de los equipos se decide en puntos considerados estratégicos por los organismos responsables, especialmente en tramos con alto flujo de tráfico y antecedentes de colisiones. Además de las multas, las cámaras registraron situaciones críticas como el vuelco de vehículos de carga y salidas de pista causadas por distracciones.

Los datos de la Asociación Brasileña de Medicina del Tráfico indican que aproximadamente el 90% de los incidentes viales involucran algún elemento relacionado con la distracción. La vigilancia electrónica busca reducir la percepción de impunidad al detectar faltas que el patrullaje convencional difícilmente podría captar a simple vista. La tecnología permite una respuesta más rápida ante emergencias y facilita la comprensión de los patrones de comportamiento de los usuarios de las vías de comunicación.

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