Los festejos del arco político tras el triunfo de la Selección Argentina a Inglaterra en el Mundial

Dirigentes políticos del oficialismo y la oposición se estremecieron hoy con el histórico triunfo de la Selección argentina en el clásico contra Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y se volcaron a las redes sociales para expresar su alegría.

Las historias detrás del festejo: turistas, cábalas y una ciudad rendida a la Selección Argentina

El eufórico festejo de la Selección Argentina tras ganarle a los ingleses: "Por Malvinas, por el Diego"

Uno de los primeros en expresarse fue el presidente Javier Milei. “VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! LRPMQLRCRMP…”, escribió el mandatario en medio de la euforia.

En ese sentido, el ministro de Economía Luis Caputo también celebró la victoria en las redes sociales. “VAAAAMOOOOOS ARGENTINA CARAJO!!!! SE VIENEN LOS MEJORES 2 MIL MILLONES DE AÑOS!!!!!”.

Uno de los mensajes más gráficos fue el del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien calificó al combinado de Lionel Scaloni y de Lionel Messi como “el equipo de fútbol con más huevos del mundo”.

Otra que se sumó a los festejos de la Scaloneta fue la diputada nacional Patricia Bullrich. “LA ARGENTINA ES ENORMEEEEEEE. SOMOS FINALISTAS DEL MUNDO OTRA VEZZ. OBELISCOOOOO”, escribió la legisladora con una foto haciendo la V de la victoria.

El equipo de fútbol con más huevos del mundo

LA ARGENTINA ES ENORMEEEEEEE

SOMOS FINALISTAS DEL MUNDO



OTRA VEZZ



OBELISCOOOOO pic.twitter.com/mZRNUDV8nk — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 15, 2026

La vicepresidenta Victoria Villarruel festejó el pase de Argentina a la final del Mundial de Fútbol y ratificó el contenido polémico del tuit que había publicado en la previa del partido cuando cargó contra “los piratas usurpadores”. “¡Argentina finalista del mundo! Gracias Enzo, Gracias Lautaro, Gracias Selección Argentina por darnos una alegría más! ¡No era un partido más!”, manifestó.

¡Las Malvinas son Argentinas! Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón. pic.twitter.com/qB455HeqVX — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también se sumó a los festejos en redes. "Vamos campeón, a puro corazón", escribió junto a una foto de los jugadores argentinos con la bandera "las Malvinas son argentinas".

VAMOS CAMPEÓN, A PURO CORAZÓN pic.twitter.com/vr3BQHvHlz — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 15, 2026

La senadora nacional mendocina del bloque Justicialista Anabel Fernández Sagasti valoró la victoria obtenida “con el corazón en la mano”. “Vamos Argentina!! Las Malvinas son Argentinas!!”, enfatizó la legisladora mendocina, quien también recurrió a la memoria de lo ocurrido en las islas Malvinas.

Con el corazón en la mano!! Vamos Argentina!! Las Malvinas son Argentinas!! — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) July 15, 2026

En un segundo tuit, Fernández Sagasti publicó la imagen del mediocampista argentino Giovani Lo Celso tendiendo en el césped una bandera de las Malvinas, y al respecto comentó: “A la Ministra no le gusta esto”.

El asesor presidencial Santiago Caputo replicó una publicación de la Oficina del Presidente en la que se informa que “la Selección Argentina es finalista de la Copa Mundial de Futbol 2026”. “Sí Señor”, acotó.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, consideró que “esta selección es maravillosa” y le agradeció a Lionel Messi y a Lautaro Martínez. “Cuanta emoción, somos un país entero saltando y festejando estos goles”, expresó.