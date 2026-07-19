Video: polémica por la expulsión de Enzo Fernández, que dejó a Argentina con diez

El volante Albiceleste se fue expulsado por doble amarilla, desatando la protesta nacional en la final del Mundial 2026.

Polémica por la expulsión de Enzo Fernández, que dejó a la Selección Argentina con un hombre menos

La Selección Argentina padeció como pocas veces ante un rival que lo superó en todos los sectores del campo. España lo apretó contra su arco en la final del Mundial 2026, y para colmo lo hizo sufrir con la expulsión de Enzo Fernández.

El momento complicado para el cuadro dirigido por Lionel Scaloni ocurrió en el cierre de la segunda mitad, cuando el mediocampista mixto fue a buscar la recuperación de la pelota ante el defensor Pau Cubarsí y le cometió falta al llegar tarde. El juez esloveno Slavko Vincic no dudó en ningún momento y le mostró la segunda amonestación y la tarjeta roja.

VIDEO: Enzo Fernández se fue expulsado en la Selección Argentina Previamente, Enzo Fernández había recibido el primer apercibimiento cuando cayó en el círculo central y se quejó de manera ampulosa ante el árbitro prinicipal. Así, la Selección Argentina lamentó la salida de uno de los jugadores más importantes del ciclo Scaloni, que siempre había sido una garantía en la recuperación y la salida rápida.

La protesta Albiceleste llegó de manera rápida, cuando el capitán Leo Messi le pidió al árbitro recurrir al VAR para revisar la expulsión, y una supuesta infracción al reglamento de Mar Cucurella al taparse la boca para dialogar con el argentino. Sin embargo, Vincic reunió a los argentinos y les explicó que la revisión en la cabina se dio, pero que no encontró nada extraño.

En el partido más importante de todos, Argentina se quedó con uno menos en una zona sensible del campo de juego. Para colmo, en un momento donde España apretaba más que nunca para trasladar al marcador una clara superioridad en el juego.