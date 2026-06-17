Trump aseguró que firmó el acuerdo con Irán durante una visita a Versalles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que ya rubricó el acuerdo de entendimiento alcanzado con Irán , destinado a avanzar hacia el fin del conflicto entre ambos países.

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Consultado por periodistas sobre el proceso de firma, el mandatario respondió de manera breve: “Está firmado, lo firmé en Versalles” , en referencia al Palacio de Versalles, en Francia, donde se encontraba al momento de sus declaraciones.

Horas después de las declaraciones de Trump, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif , confirmó que ambas naciones completaron la firma electrónica del denominado Memorando de Entendimiento de Islamabad , que ya entró en vigor.

Según informó el jefe de Gobierno pakistaní, el documento contempla como primeras medidas la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense. A través de una publicación en la red social X, Sharif calificó el entendimiento como un acuerdo histórico y destacó el papel de la mediación pakistaní en las negociaciones.

De acuerdo con información difundida por el medio especializado Axios, el acuerdo fue firmado de manera remota entre Washington y Teherán. Según funcionarios estadounidenses citados por ese medio, Trump habría firmado una copia del documento mientras se encontraba en Francia y posteriormente se envió una imagen de la rúbrica a las autoridades iraníes para completar el procedimiento.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán también confirmó la firma a distancia del memorando. Además, el portavoz de la diplomacia iraní, Esmaeil Baghaei, descartó la realización de una ceremonia presencial que inicialmente estaba prevista para este viernes en Zúrich.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CMShehbaz/status/2067403784419254306&partner=&hide_thread=false I am honoured to announce that the historic ‘Islamabad Memorandum of Understanding’ has been electronically signed today between the United States of America and the Islamic Republic of Iran. The Memorandum has been signed by honourable Presidents of both the countries and also… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 18, 2026

Los principales puntos del memorando

El acuerdo consta de 14 puntos y es el resultado de varios meses de negociaciones impulsadas por la mediación de Pakistán. Entre sus disposiciones figura el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes involucrados en el conflicto, incluido el territorio libanés.

Asimismo, establece un plazo de 60 días para que ambas partes negocien un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el eventual levantamiento de sanciones. Durante ese período, Irán se compromete a garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos deberá levantar en un plazo de 30 días el bloqueo naval aplicado sobre puertos iraníes.

El texto también contempla una serie de compromisos que formarían parte de un acuerdo final entre ambos países. Entre ellos figuran el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Irán, la liberación de activos congelados y la elaboración de un programa de reconstrucción valuado en 300.000 millones de dólares.

De esta manera, las negociaciones previstas serán determinantes para definir si el memorando se transforma en un acuerdo permanente entre Washington y Teherán.