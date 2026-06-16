El Gobierno de Trump impuso restricciones a Anthropic tras detectar fallas de seguridad en su nueva IA

La administración de Donald Trump dio un paso sin precedentes en la regulación de la inteligencia artificial (IA) al ordenar a Anthropic restringir el acceso internacional a sus modelos más avanzados.

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La medida llegó pocos días después del lanzamiento de Fable 5, la nueva plataforma de IA de esa compañía, luego de que las autoridades estadounidenses detectaran que era posible vulnerar algunos de sus mecanismos de seguridad mediante técnicas conocidas como “jailbreak” (que permiten eliminar restricciones de software impuestas por el fabricante).

De esa manera, el gobierno estadounidense exigió a Anthropic limitar el acceso a estas herramientas para usuarios extranjeros.

Se trata de la intervención más fuerte de Estados Unidos s obre una compañía de IA hasta el momento y marca un giro en la estrategia de la Casa Blanca, que hasta hace poco rechazaba la idea de imponer licencias o controles directos sobre el desarrollo de modelos de dicha tecnología.

La decisión podría reflejar la creciente preocupación de Washington por los riesgos asociados a los llamados modelos de frontera, sistemas capaces de realizar tareas avanzadas en ciberseguridad, investigación y desarrollo tecnológico.

Fable 5 - Anthropic

En ese sentido, funcionarios estadounidenses temen que dichas herramientas puedan ser utilizadas por gobiernos rivales para descubrir vulnerabilidades informáticas o acceder a tecnología estratégica.

Gigantes tecnológicos rechazaron la medida de Trump

Ante esta decisión del Gobierno estadounidense, la industria tecnológica generó una reacción inmediata, donde más de 50 referentes del sector de la ciberseguridad reclamaron a Washington que de marcha atrás con la medida al justificar que podría debilitar las herramientas usadas para detectar y corregir vulnerabilidades informáticas.

Según Anthropic, Fable fue creado con medidas de seguridad específicas para reducir esos riesgos, entre las que se incluyen el impedimento de la plataforma más avanzada de responder sobre consultas que abarquen áreas sensibles como ciberseguridad, biología y química.

Anthropic es una de las startups de IA más valiosas del mundo y la decisión de limitarla podría sentar un precedente para otros gigantes del sector como OpenAI, Google y Meta.

Medios internacionales coinciden en que la IA dejó de ser solamente un negocio tecnológico y pasó a convertirse en un activo estratégico de seguridad nacional.