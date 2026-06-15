Donald Trump y el presidente del Parlamento iraní firman un memorando para un alto el fuego en Medio Oriente

Según un funcionario de Estados Unidos, se ha firmado electrónicamente con el nombre vicepresidente JD Vance incluido. Se espera que los términos del memorando se hagan públicos en las próximas 24 a 48 horas.

El presidente estadounidense Donald Trump asiste a una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron en el marco de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, en el centro-este de Francia, el 15 de junio de 2026.

El presidente estadounidense, Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, suscribieron un memorando para poner fin a la guerra en Medio Oriente, informó un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos. El mandatario quiso firmarlo personalmente para mostrar su dedicación a una resolución exitosa, según reportes de ABC News, Xinhua y DW, recopilados por la Agencia Noticias Argentinas.

Se espera que los términos del memorando se hagan públicos en las próximas 24 a 48 horas, indicó el funcionario durante una comunicación con la prensa. Trump señaló que el texto se daría a conocer después del viernes.

Principio de acuerdo EE.UU. con Irán Continuarán las “discusiones técnicas” en las próximas semanas durante un período de negociación de 60 días, explicó un funcionario. Aclararon además que el memorando de entendimiento no reduce por ahora la presencia militar estadounidense en la región.

“El plan es mantener el despliegue militar actual durante la próxima ronda de negociaciones”, declaró el funcionario. “Hemos desplegado un gran número de fuerzas en la región para preparar la operación que comenzó en febrero. Esperamos poder reducirlas, pero aún no lo hemos hecho. Queremos comprobar que los iraníes cumplen sus promesas, y el acuerdo contempla la reducción de las fuerzas militares en la región una vez alcanzado el acuerdo final”, puntualizó.

Más temprano, el vicepresidente Vance habló en el programa Good Morning America de ABC News sobre el acuerdo, que extendería el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y allanaría el camino para 60 días de negociaciones técnicas, y dijo que la firma fue “digital” el domingo.