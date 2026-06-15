15 de junio de 2026 - 17:33

Donald Trump y el presidente del Parlamento iraní firman un memorando para un alto el fuego en Medio Oriente

Según un funcionario de Estados Unidos, se ha firmado electrónicamente con el nombre vicepresidente JD Vance incluido. Se espera que los términos del memorando se hagan públicos en las próximas 24 a 48 horas.

El presidente estadounidense Donald Trump asiste a una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron en el marco de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, en el centro-este de Francia, el 15 de junio de 2026.&nbsp;

El presidente estadounidense Donald Trump asiste a una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron en el marco de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, en el centro-este de Francia, el 15 de junio de 2026. 

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EFE/EPA/LUDOVIC MARIN
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El presidente estadounidense, Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, suscribieron un memorando para poner fin a la guerra en Medio Oriente, informó un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos. El mandatario quiso firmarlo personalmente para mostrar su dedicación a una resolución exitosa, según reportes de ABC News, Xinhua y DW, recopilados por la Agencia Noticias Argentinas.

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Se espera que los términos del memorando se hagan públicos en las próximas 24 a 48 horas, indicó el funcionario durante una comunicación con la prensa. Trump señaló que el texto se daría a conocer después del viernes.

Principio de acuerdo EE.UU. con Irán

Continuarán las “discusiones técnicas” en las próximas semanas durante un período de negociación de 60 días, explicó un funcionario. Aclararon además que el memorando de entendimiento no reduce por ahora la presencia militar estadounidense en la región.

“El plan es mantener el despliegue militar actual durante la próxima ronda de negociaciones”, declaró el funcionario. “Hemos desplegado un gran número de fuerzas en la región para preparar la operación que comenzó en febrero. Esperamos poder reducirlas, pero aún no lo hemos hecho. Queremos comprobar que los iraníes cumplen sus promesas, y el acuerdo contempla la reducción de las fuerzas militares en la región una vez alcanzado el acuerdo final”, puntualizó.

Más temprano, el vicepresidente Vance habló en el programa Good Morning America de ABC News sobre el acuerdo, que extendería el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y allanaría el camino para 60 días de negociaciones técnicas, y dijo que la firma fue “digital” el domingo.

Vance sostuvo que el acuerdo plantea para Irán la opción de dos caminos: “Por un lado, si siguen intentando reconstruir su programa nuclear, este acuerdo garantiza que nunca tendrán los recursos para hacerlo. Por otro lado, si los iraníes están dispuestos a comprometerse a largo plazo —junto con la debida verificación— a renunciar a su arma nuclear, estamos dispuestos a integrarlos en la economía mundial, levantar algunas sanciones y comenzar una nueva etapa en esa relación”.

La entrevista de Vance siguió a una publicación del domingo en redes sociales del propio Trump, en la que afirmó que Estados Unidos e Irán habían llegado a un acuerdo para un alto el fuego de 60 días en el conflicto que comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero.

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