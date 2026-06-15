El riesgo país sigue a la baja y los mercados celebran el acuerdo entre EE.UU. e Irán

El riesgo país de Argentina otra vez perforó mínimos y este lunes descendió hasta los 425 puntos básicos , su nivel más bajo en ocho años. La mejora se produjo en un contexto internacional favorable, impulsado por el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para avanzar hacia el fin del conflicto por el petróleo que mantuvo en vilo a los mercados durante los últimos meses.

Euforia financiera: los bonos argentinos subieron hasta 4% y el riesgo país cerró en 443 puntos básicos

El riesgo país se ratifica hoy a la baja: su nivel más bajo desde 2018

El indicador, elaborado por el banco de inversión JP Morgan y pulso de la probabilidad de que un Estado no cumpla con el pago de su deuda externa, retrocedió un 2,75% y quedó apenas por encima de los 419 puntos registrados el 27 de abril de 2018 , durante la presidencia de Mauricio Macri.

La reacción positiva fue generalizada en los mercados globales.

Las principales bolsas del mundo abrieron con fuertes ganancias, mientras que el precio del brent registró una caída superior al 5 % luego de conocerse la intención de reabrir el Estrecho de Ormuz , una vía estratégica por donde circula cerca del 20% del petróleo que se comercializa a nivel mundial.

El renovado apetito por el riesgo se vio especialmente en los activos argentinos. Los bonos soberanos en dólares mostraron subas cercanas al 1% tanto en los Bonares como en los Globales, movimiento que contribuyó directamente a la caída del riesgo país.

A este escenario internacional se suma otro factor ya mencionado en días anteriores: la mejora en la calificación crediticia otorgada recientemente por la agencia calificadora S&P Global Ratings, que elevó la nota de la deuda soberana y de varias compañías argentinas que cotizan en Wall Street. La decisión llegó después de una medida similar adoptada por Fitch Ratings.

Además, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense también mostró una baja, reflejando una mayor demanda de activos financieros y una percepción de menor riesgo global.

Wall Street festeja porque el petróleo se derrumba

La noticia del acercamiento entre Washington y Teherán tuvo un impacto inmediato sobre las materias primas. El barril de Brent cayó 5,16% y se ubicó en USD 82,84, alejándose de los máximos alcanzados durante el conflicto.

La baja del crudo alivió las preocupaciones sobre posibles problemas de abastecimiento energético y redujo las expectativas de nuevas subas de tasas de interés por parte de los principales bancos centrales.

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En Wall Street, los principales índices avanzaban hasta 2%, impulsados especialmente por las compañías tecnológicas.

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York acompañaron el optimismo global, aunque con desempeños dispares según el sector.

Entre las mayores subas se destacaron los papeles de Edenor, que avanzaban 3,9%, seguidos por Corporación América (+3,9%) y Mercado Libre (+3,1%).

En cambio, las empresas vinculadas a la energía sintieron el impacto de la caída del petróleo. Las acciones de YPF retrocedían 4,5%, mientras que Transportadora de Gas del Sur perdía 2,5% y Pampa Energía cedía 2,1%.