Nicki Minaj sorprendió al felicitar a Donald Trump por su cumpleaños

La cantante Nicki Minaj volvió a ubicarse en el centro de la conversación en redes sociales luego de publicar un mensaje dedicado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con motivo de su cumpleaños número 80. La artista compartió el saludo a través de su cuenta en la red social X.
La artista acompañó el mensaje con una serie de imágenes generadas mediante inteligencia artificial (IA) que rápidamente se viralizaron entre sus seguidores.
Un homenaje inspirado en Marilyn Monroe
Entre las fotografías difundidas por la rapera se destacó una recreación visual en la que aparece caracterizada de manera similar a Marilyn Monroe durante la célebre interpretación de “Happy Birthday, Mr. President” dedicada a John F. Kennedy. El resto de las imágenes mostraba escenas amistosas junto a Trump, una propuesta que generó numerosas reacciones y comentarios en las plataformas digitales.
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La publicación volvió a poner el foco sobre la cercanía política que la artista ha manifestado en distintas oportunidades con el mandatario estadounidense. Durante los últimos años, Nicki Minaj expresó públicamente su apoyo a Trump y se identificó con el lema “Make America Great Again” (MAGA), utilizado por el líder republicano y sus seguidores.
La cantante también realizó declaraciones en las que destacó su admiración por el presidente y aseguró que las críticas recibidas por esa postura no modificaron su respaldo.
Declaraciones y elogios mutuos
En diversas entrevistas, la intérprete sostuvo que considera a Trump una figura política a la que apoya abiertamente. Además, agradeció medidas impulsadas por la administración estadounidense que, según afirmó, resultaron beneficiosas para su situación personal.
Por su parte, el mandatario también hizo referencias públicas a la artista durante actividades oficiales realizadas en la Casa Blanca, donde destacó su popularidad y participación en temas de actualidad. El reciente saludo de cumpleaños volvió a reflejar una relación que, más allá de las controversias generadas en redes sociales, continúa siendo objeto de atención mediática.