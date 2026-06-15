Nicki Minaj sorprendió al felicitar a Donald Trump por su cumpleaños

La artista publicó un mensaje en X para celebrar los 80 años del presidente estadounidense y acompañó el saludo con imágenes creadas mediante inteligencia artificial.

La cantante Nicki Minaj volvió a ubicarse en el centro de la conversación en redes sociales luego de publicar un mensaje dedicado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con motivo de su cumpleaños número 80. La artista compartió el saludo a través de su cuenta en la red social X.

La artista acompañó el mensaje con una serie de imágenes generadas mediante inteligencia artificial (IA) que rápidamente se viralizaron entre sus seguidores.

Un homenaje inspirado en Marilyn Monroe Entre las fotografías difundidas por la rapera se destacó una recreación visual en la que aparece caracterizada de manera similar a Marilyn Monroe durante la célebre interpretación de “Happy Birthday, Mr. President” dedicada a John F. Kennedy. El resto de las imágenes mostraba escenas amistosas junto a Trump, una propuesta que generó numerosas reacciones y comentarios en las plataformas digitales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NICKIMINAJ/status/2066309760475955528&partner=&hide_thread=false Happy 80th birthday Mr. President pic.twitter.com/kzURw8mNI2 — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) June 15, 2026 La publicación volvió a poner el foco sobre la cercanía política que la artista ha manifestado en distintas oportunidades con el mandatario estadounidense. Durante los últimos años, Nicki Minaj expresó públicamente su apoyo a Trump y se identificó con el lema “Make America Great Again” (MAGA), utilizado por el líder republicano y sus seguidores.

La cantante también realizó declaraciones en las que destacó su admiración por el presidente y aseguró que las críticas recibidas por esa postura no modificaron su respaldo.