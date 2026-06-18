Se desploman los precios del petróleo tras la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto cae este jueves algo más del 2 %, hasta los 77,8 dólares el barril , después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya firmado el acuerdo de paz con Irán.

Trump aseguró que firmó el acuerdo con Irán durante una visita a Versalles

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Tras la ligera subida de la víspera, a las 7 horas de este jueves, el brent, el crudo de referencia de Europa, cae el 2,11 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 77,87 dólares el barril.

En tanto, el contrato de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) retrocedía 3,4% hasta los 74,18 dólares por barril.

"Está firmado (…) lo firme en Versalles", dijo Trump cuando fue consultado por la prensa sobre la firma del acuerdo de entendimiento con Irán mientras se encontraba en el Palacio de Versalles, Francia.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán había adelantado la firma electrónica del documento y descartado acudir a Zurich el viernes para una firma presencial como se adelantó inicialmente.

Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis. Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz. C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m

El memorando, de 14 puntos y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, pone fin a la guerra iniciada el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica.

También ordena la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", incluido el Líbano.

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Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones.

Durante ese período, Irán garantizará el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, y Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo naval contra puertos iraníes.

Asimismo, y como parte del acuerdo final, Washington se comprometería a levantar todas las sanciones contra Irán, liberar activos congelados y elaborar un plan de reconstrucción de 300.000 millones de dólares.

¿Bajan los precios del combustible en Argentina?

Con el reciente descenso del crudo, la dinámica del mercado cambió y YPF comenzó a analizar cómo continuará la política de precios.

Fuentes de la compañía señalaron a la web especializada Surtidores que "estaremos analizando la situación en los próximos días a partir de la nueva estabilización de precios".

Desde la empresa consideran que la baja del Brent facilitará el proceso de normalización que venían proyectando, aunque aclararon que la recomposición no será inmediata debido al esfuerzo realizado durante los últimos meses para contener las subas internacionales.

YPF

"Obviamente, con este nivel de precios del crudo o incluso inferior, se va a poder recuperar más rápido e ir hacia un nuevo precio de equilibrio en el surtidor", explicaron.

Es que YPF aplicó el denominado "buffer de precios", que continuará vigente hasta fines de junio y fue diseñado para absorber parte del impacto de la volatilidad internacional sobre la demanda local.

En lugar de trasladar completamente esos incrementos, la compañía estatal optó por aplicar aumentos inferiores a los que marcaban las referencias internacionales, con el objetivo de evitar un golpe brusco sobre los consumidores y la actividad de las estaciones de servicio.