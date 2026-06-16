16 de junio de 2026 - 13:16

El importante acuerdo que YPF firmó con Tesla, la compañía de Elon Musk: "Carga rápida"

El CEO de la empresa estatal, Horacio Marín, recorrió la Gigafactory en Texas y avanzó en la colaboración de una red de carga rápida para vehículos eléctricos.

Horacio Marín anunció que YPF firmó un acuerdo con Tesla

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X / @HoracioMarin_ok
Horacio Marín anunció que YPF firmó un acuerdo con Tesla

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La petrolera estatal YPF dio un paso estratégico en su proceso de transformación tecnológica al firmar una carta de intención con Tesla, el gigante tecnológico de Elon Musk, para analizar oportunidades de colaboración e inversión en distintos negocios vinculados a la energía y la movilidad del futuro.

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El anuncio fue realizado este martes por el presidente de YPF, Horacio Marín, tras una visita a la sede central de la compañía fundada por el primer billonario de la historia en Texas.

El acuerdo llega en un momento de fuerte expansión internacional para ambas empresas y abre la puerta a posibles proyectos conjuntos para la transición energética.

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“Hoy dimos un nuevo paso hacia el futuro. Firmamos un primer acuerdo marco con Tesla para explorar distintas unidades de negocios entre ambas compañías”, escribió Marín en sus redes sociales.

La expectativa corre por los cargadores eléctricos: Tesla aportaría su red global de supercargadores y sus sistemas de almacenamiento a escala industrial, tecnología que ya desplegó en decenas de países, aunque su presencia en la Argentina sigue siendo marginal.

YPF, por su parte, pondría sobre la mesa su presencia en más de 1.600 estaciones de servicio distribuidas en todo el territorio nacional, una plataforma logística que ningún operador privado podría replicar en el corto plazo.

Qué contempla el acuerdo YPF-Tesla

La firma corresponde a una carta de intención, un instrumento que permite iniciar negociaciones formales sin implicar compromisos financieros definitivos. Según informó YPF, el entendimiento apunta a desarrollar oportunidades en tres áreas centrales: infraestructura de carga rápida para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías e innovación tecnológica aplicada al sector energético.

Durante su recorrida por la Gigafactory de Tesla en Texas, Marín estuvo acompañado por Michael Snyder, vicepresidente del área de energía de la compañía estadounidense.

Horacio Marín anunció que YPF firmó un acuerdo con Tesla
Horacio Marín anunció que YPF firmó un acuerdo con Tesla

Horacio Marín anunció que YPF firmó un acuerdo con Tesla

“Recorrí la Gigafactory en Texas junto a Michael Snyder y salí impresionado. Tecnología, innovación y ejecución conviven en una escala difícil de imaginar hasta que uno la ve de cerca”, señaló el ejecutivo argentino.

Aunque Tesla es mundialmente conocida por sus automóviles eléctricos, la compañía también desarrolla soluciones de almacenamiento energético, baterías para hogares, infraestructura de carga y sistemas solares. Su estrategia global apunta a acelerar la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles.

En Argentina, la marca Tesla no comercializa oficialmente sus vehículos, aunque varias unidades ingresaron mediante importaciones particulares.

Para YPF, el acercamiento con Tesla se produce en paralelo al desarrollo de proyectos energéticos de gran escala vinculados a YPF LNG y al crecimiento de Vaca Muerta.

Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck.

Tesla Cybertruck.

Recientemente, Marín sostuvo que el actual escenario geopolítico está generando nuevas oportunidades para la Argentina en materia energética.

Según explicó, la incertidumbre derivada de los conflictos en Medio Oriente llevó a que distintos actores internacionales comiencen a mirar al país como un proveedor confiable de energía a largo plazo.

“El GNL va muy bien. Creo que el conflicto en Medio Oriente ayudó porque Argentina está siendo observada por su seguridad energética”, afirmó recientemente.

El ejecutivo agregó que en las últimas semanas comenzaron a aparecer consultas desde mercados asiáticos interesados en proyectos energéticos argentinos, un interés que hasta hace poco no se registraba con la misma intensidad.

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