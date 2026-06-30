Un temblor de 6,1 se sintió con fuerza en el noroeste mexicano

Un sismo de magnitud 6,1 se registró este martes en el noroeste de México , con epicentro en aguas del golfo de California , a 116 kilómetros al suroeste de Guasave , en el estado de Sinaloa , según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) .

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El organismo indicó que el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 5 kilómetros .

De acuerdo con reportes de usuarios y con información de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) , el sismo fue percibido con fuerte intensidad en Guasave , donde se realizaron evacuaciones preventivas en edificios públicos.

En tanto, el fenómeno se sintió de manera moderada en Culiacán , capital de Sinaloa, y con menor intensidad en Los Mochis y en distintas localidades de Baja California Sur , donde también se activaron protocolos de revisión.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se registraron daños en la infraestructura ni personas afectadas .

En Sinaloa, los habitantes fueron sorprendidos por un sismo de magnitud 6.1, el cual hasta el momento ha presentado 10 réplicas, la más fuerte de magnitud 4.9. #LasNoticiasDeFORO con @saidochoa | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/rWFbCcqvbj

Al respecto, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, confirmó a través de sus redes sociales el registro del sismo e informó que ordenó la activación de los protocolos de monitoreo y revisión por parte del personal de Protección Civil provincial.

Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina indicó que el movimiento no provocó variaciones significativas en el nivel del mar, por lo que descartó riesgos tanto para la población costera como para las operaciones portuarias de la región.

Por qué México registra tantos sismos

México se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta.

Esta condición responde a la interacción de varias placas tectónicas, entre ellas las de Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe, lo que explica que el país registre miles de movimientos sísmicos cada año, la mayoría de ellos de baja magnitud y sin efectos perceptibles para la población.