Halló una billetera perdida, la devolvió a la policía y terminó denunciado por usar las tarjetas bancarias

Antes de entregar la billetera a la policía, un hombre utilizó la tarjeta bancaria para realizar cinco compras sin PIN y quedó registrado por las cámaras.

Un hombre de 45 años encontró una billetera perdida cerca de una estación ferroviaria y decidió llevarla a una comisaría para devolverla. Sin embargo, antes de hacerlo utilizó la tarjeta bancaria que estaba en el interior para realizar varias compras mediante el sistema de pago sin contacto. La secuencia terminó con una denuncia penal en su contra.

En la billetera había documentación personal y una tarjeta bancaria pertenecientes a un joven. El episodio ocurrió durante la noche del 3 de julio en la ciudad italiana de Guastalla, en la provincia de Reggio Emilia. Tras recoger el objeto, el hombre se presentó por voluntad propia ante los Carabinieri para entregarlo, pero para entonces ya había utilizado la tarjeta en un comercio de la zona.

¿Cuántas compras hizo antes de devolver la billetera? De acuerdo con la investigación, el hombre realizó cinco pagos consecutivos por un total de 55 euros. Aprovechó que la tarjeta tenía habilitada la función contactless, que permite concretar operaciones de bajo monto sin necesidad de ingresar el código PIN.

Mientras los agentes intentaban localizar al propietario de la billetera, lograron comunicarse telefónicamente con él. El joven explicó que acababa de advertir la pérdida luego de recibir en su teléfono las notificaciones de pagos que no había realizado. Después se dirigió a la comisaría para formalizar la denuncia.

¿Cómo lo identificaron las cámaras de seguridad? Con la denuncia ya presentada, los Carabinieri iniciaron las averiguaciones y acudieron al comercio donde se habían efectuado las compras. Allí revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y recogieron testimonios del personal del local.

Las imágenes permitieron identificar que el cliente que había realizado los pagos era el mismo hombre que poco antes había ingresado en la comisaría para entregar la billetera. La documentación y la tarjeta bancaria fueron restituidas a su propietario, mientras que el hombre de 45 años fue denunciado por presunto uso indebido de tarjeta de crédito, un delito previsto en la legislación italiana.