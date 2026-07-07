Dos bombas explotaron frente al hotel donde se alojaba Macron en Siria: 18 heridos

Al menos 18 personas , entre ellas cuatro agentes de policía, resultaron heridas este martes en dos explosiones registradas cerca del Ministerio de Turismo, en el centro de Damasco ( Siria ), coincidiendo con la visita oficial del presidente francés Emmanuel Macron.

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El Ministerio del Interior sirio informó en un comunicado, reproducido por la agencia de noticias oficial SANA, de que los dos artefactos explosivos habían sido detectados por las Fuerzas de Seguridad Interna durante operaciones sobre el terreno.

Según el medio estatal, unidades especializadas comenzaron a aplicar las medidas necesarias para desactivar los explosivos, pero ambos detonaron mientras se preparaban para llevar a cabo esa operación.

Tras las explosiones, las fuerzas de seguridad establecieron un cordón de seguridad en la zona para proteger a la población, mientras equipos especializados iniciaron labores de inspección y protección del lugar.

El Ministerio dijo que el punto en el que se produjeron las detonaciones se encuentra fuera del perímetro de seguridad establecido para la residencia de Macron, y que el incidente no supuso ninguna amenaza directa para el mandatario francés ni para el desarrollo de su visita oficial, que continúa según lo previsto.

Anteriormente, la televisión oficial Al Ijbariya había informado de dos fuertes explosiones cerca del hotel Four Seasons, donde se aloja el presidente francés, y de una operación de búsqueda para identificar a los responsables.

Explosion in Damascus as French President Emmanuel Macron is in the country for an official visit.



Reports say a booby-trapped vehicle was found near the hotel where the French delegation was staying, with Macron having left the area shortly before the incident.



Security… pic.twitter.com/NxYphtP2Bk — China pulse (@Eng_china5) July 7, 2026

Según las mismas fuentes, las explosiones fueron causadas por dos bombas de fabricación casera, como la que detonó el pasado jueves en una cafetería frecuentada por abogados en Damasco, cerca del Palacio de Justicia, y provocó la muerte de 10 personas y heridas a 21.

Testigos presenciales observaron una columna de humo en una zona próxima al hotel donde el mandatario francés pasó la noche, en el centro de Damasco, y del que había partido horas antes para reunirse con su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa.

Por su parte, la cadena francesa BFM TV difundió imágenes de las explosiones, que, según las primeras informaciones, se produjeron en un contenedor de basura y en un vehículo estacionado en las inmediaciones del hotel.

Macron continúa sin cambios su visita a Siria

Pese a las explosiones, fuentes del Eliseo aseguraron a EFE que Macron mantiene sin cambios el programa oficial de su visita de dos días a Damasco.

"El programa continúa", señalaron fuentes de la Presidencia francesa, que precisaron que en el momento de las explosiones, Macron se encontraba en el Palacio Presidencial, en plena reunión con el presidente sirio y las respectivas delegaciones de ambos países.

Esos atentados se producen pocas semanas después del inicio en el Palacio de Justicia de Damasco de los juicios contra varios altos cargos del derrocado régimen de Bachar al Asad, acusados de asesinato y de represión violenta de las revueltas populares de 2011, que dieron inicio al largo conflicto sirio.