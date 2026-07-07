Mundial 2026: Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el técnico de Egipto en el triunfo argentino

El agónico triunfo 3-2 de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 no estuvo exento de máxima tensión. Tras el gol de Enzo Fernández en el octavo minuto de adición, el director técnico del conjunto africano, Hossam Hassan , protagonizó una fuerte protesta frente al árbitro francés Francois Letexier. El entrenador realizó un particular gesto de brazos cruzados a la altura de las muñecas que encendió las alarmas, pero ¿qué significa realmente esta seña?

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El gesto de los brazos cruzados en forma de aspa a la altura de las muñecas no es casual: es una seña oficial aprobada por la FIFA para denunciar episodios de racismo . El protocolo busca que tanto los futbolistas como los cuerpos técnicos tengan una postura visual universal para advertir de manera automática al árbitro principal sobre insultos de índole discriminatoria en el campo o las tribunas.

Esta medida fue aprobada por unanimidad en el 74.º Congreso de la FIFA en Bangkok a fines de 2023 y se implementó por primera vez a nivel global en el Mundial Femenino Sub-20 de Colombia 2024.

Aunque es una herramienta relativamente nueva, ya cuenta con antecedentes en la élite del fútbol. Recientemente se utilizó en la UEFA Champions League durante un cruce entre el Benfica y el Real Madrid, luego de que el argentino Gianluca Prestianni fuera acusado de emitir un insulto racista hacia el brasileño Vinícius Júnior.

Según la interpretación del cuerpo técnico egipcio, durante los festejos del tercer gol argentino se habrían producido provocaciones y presuntos cantos racistas provenientes de la platea más cercana. Esto desencadenó la furiosa reacción de Hassan hacia el juez Letexier, lo que le valió la tarjeta amarilla en un cierre de partido dramático.

Cabe destacar que Hossam Hassan es una auténtica leyenda en su país, ostentando el título de máximo goleador histórico de la Selección de Egipto, aunque en su faceta como entrenador de clubes y selecciones aún no ha podido coronarse con títulos.

Fuertes declaraciones de Hossam Hassan en conferencia de prensa

Tras la eliminación en Atlanta, el entrenador egipcio no ocultó su fastidio y lanzó duras acusaciones contra el arbitraje y la organización del Mundial 2026.

"El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y externos previos al encuentro. Parecía haber una gran presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros ya habíamos expresado nuestras objeciones sobre este juez antes del partido", disparó Hassan.

Hossam Hassan hizo la seña frente al árbitro luego del 3 a 2 de Enzo Fernández que selló el pase de la Selección a cuartos de final del Mundial 2026. El técnico denunció presiones de parte de Argentina hacia el juez y encendió la polémica. Gentileza.

Además, el DT criticó con dureza a la FIFA por programar el encuentro en el horario del mediodía y dejó una frase picante sobre la continuidad de la Scaloneta en el torneo: "Fuimos mejores, pero el fútbol no es justo. Tal vez ellos quieren que el campeón del mundo y Messi sigan en la Copa del Mundo por una cuestión de marketing".

Fuertes declaraciones de Hossam Hassan en conferencia de prensa

Tras la eliminación en Atlanta, el entrenador egipcio no ocultó su fastidio y lanzó duras acusaciones contra el arbitraje y la organización del Mundial 2026.

"El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y externos previos al encuentro. Parecía haber una gran presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros ya habíamos expresado nuestras objeciones sobre este juez antes del partido", disparó Hassan.

Hossam Hassan hizo la seña frente al árbitro luego del 3 a 2 de Enzo Fernández que selló el pase de la Selección a cuartos de final del Mundial 2026. El técnico denunció presiones de parte de Argentina hacia el juez y encendió la polémica. Gentileza.

Además, el DT criticó con dureza a la FIFA por programar el encuentro en el horario del mediodía y dejó una frase picante sobre la continuidad de la Scaloneta en el torneo: "Fuimos mejores, pero el fútbol no es justo. Tal vez ellos quieren que el campeón del mundo y Messi sigan en la Copa del Mundo por una cuestión de marketing".