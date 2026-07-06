Según estas 5 inteligencias artificiales, estos serán los dos finalistas del Mundial 2026

El Mundial 2026 entró en su etapa más decisiva y las predicciones empiezan a mirar más allá de los partidos inmediatos. A partir del cuadro actual, los cruces de octavos, los favoritos que siguen en carrera y el rendimiento reciente, cinco inteligencias artificiales fueron consultadas sobre una misma pregunta: quiénes serán los dos finalistas .

Del peligro de la energía atómica a los temores de la inteligencia artificial

Las respuestas no fueron idénticas, pero sí dejaron un patrón claro. Argentina aparece en las cinco predicciones , mientras que Francia se repite en cuatro de ellas. España, por su parte, aparece como la gran alternativa para romper el pronóstico más repetido.

La conclusión principal es contundente: según la mayoría de estas cinco IA, la final más probable del Mundial 2026 sería Argentina vs. Francia .

ChatGPT proyectó una final entre Francia y Argentina , con el seleccionado europeo como principal candidato del lado superior del cuadro y la Selección argentina como el equipo más fuerte de la parte baja.

Claude coincidió con ese diagnóstico. En su análisis, marcó que Francia tiene el mayor piso competitivo de su lado del cuadro, mientras que Argentina cuenta con el camino más accesible si supera a Egipto y sostiene su jerarquía en los cruces eliminatorios.

El delantero francés Kylian Mbappé EFE

Gemini también eligió una final entre Argentina y Francia. En su lectura, Francia conserva una estructura sólida y un ataque determinante, mientras que Argentina mantiene oficio, experiencia y capacidad para manejar partidos cerrados.

Copilot fue en la misma línea. Su tabla ubicó a Argentina con una probabilidad estimada de entre 30% y 35% de llegar a la final y a Francia entre 22% y 28%, por encima de otros candidatos como Inglaterra y España.

La única IA que eligió una final diferente

Perplexity fue la única herramienta que se apartó del consenso mayoritario. Su predicción fue España vs. Argentina, al considerar que ambas selecciones combinan talento, estructura y peso competitivo para sostener un torneo largo.

EFE

La elección de España no resulta extraña. El equipo europeo llega con una mezcla de posesión, recambio y variantes ofensivas que lo mantiene entre los grandes candidatos. Además, las cuotas internacionales todavía lo ubican cerca de Francia y Argentina en la lista de favoritos.