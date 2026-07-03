ChatGPT envió un alerta al FBI y evitó un potencial crimen contra un niño de 8 años: detuvieron al padre

Un hombre de 36 años fue detenido en el estado brasileño Espírito Santo, acusado de planificar el asesinato de su hijo de 8 años. El arresto se llevó a cabo luego de que la inteligencia artifical, ChatGPT alertara al FBI sobre una conversación sospechosa.

Escribió un libro con ChatGPT, quiso registrarlo y la autoridad lo rechazó por un motivo clave

Le consultó a la inteligencia artificial sobre una orden de captura en su contra y terminó detenido

Según informaron fuentes policiales locales, la IA identificó amenazas inminentes por parte del usuario a partir de las conversaciones que creó con la plataforma. Ante el hecho, la empresa OpenAI notificó el caso al Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) , quien procedió a informar al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, el hombre utilizaba la IA como una herramienta para idear el presunto ilícito. En las conversaciones, el usuario mencionó el uso de armas de fuego, una cuerda y hasta sustancias tóxicas con el aparente propósito de atentar contra la vida de su hijo de 8 años. Ad emás, habría consultado sobre la posibilidad de contratar a un sicario.

La interacción con el chatbot t ambién incluiría referencias a posibles ataques contra escuelas, iglesias y autoridades públicas . Ese contenido llevó a los investigadores a catalogar el caso como de "alta peligrosidad" y aceleró el accionar policial.

Ante las pruebas recabadas, la policía brasileña ubicó al sospechoso y procedió a su detención en comunidad rural de Farturinha. Según informó la Policía Civil, la detención se realizó el 19 de junio, el día previo a la fecha que cometería el presunto crimen.

El sujeto fue arrestado en cumplimiento de una orden de prisión preventiva, junto con una orden de registro e incautación. La principal hipótesis de las autoridades es que el hombre habría ideado el asesinato de su hijo para evitar pagar la pensión alimenticia correspondiente.

El sujeto negó las acusaciones

Luego de su arresto, el sospechoso reconoció haber mantenido conversaciones con la plataforma de inteligencia artificial, pero aseguró que nunca tuvo la intención de llevar a cabo los delitos por los que se le acusan.

El delegado, Brenno Andrade, explicó que la siguiente etapa de la investigación consistirá en comparar el contenido de las conversaciones con la información recuperada del teléfono celular, con el objetivo de establecer si hubo intentos reales de contratar a terceros o de obtener los medios necesarios para cometer los delitos.