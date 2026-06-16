16 de junio de 2026 - 21:55

Le consultó a la inteligencia artificial sobre una orden de captura en su contra y terminó detenido

Confiado en la respuesta que le brindó ChatGPT, el hombre acudió a las autoridades para aclarar su situación judicial, pero la realidad no era como pensaba.

Le consultó a la inteligencia artificial sobre una orden de captura en su contra y terminó detenido

Le consultó a la inteligencia artificial sobre una orden de captura en su contra y terminó detenido

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Imagen generada con IA
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un insólito hecho ocurrió en el departamento de Concepción en Paraguay, cuando un hombre quedó detenido luego de consultare a la inteligencia artificial por una orden judicial en su contra. Según alegó el sujeto, la herramienta le aseguró que su caso "habría proscripto".

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Según informaron medios locales, José Félix Olmedo Aquino de 44 años, tenía dos órdenes de captura que pesaban en su contra desde el 2014. Para evitar acudir a la justicia y obtener información acerca de su situación, el hombre decidió recurrir a ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenIA, para consultarle al respecto.

Las órdenes de captura eran por incumplimiento del deber legar alimentario y otra por rebeldía, según detalló el medio ABC. Al preguntarle a la inteligencia artificial, esta le habría asegurado que las órdenes estarían proscriptas, debido al tiempo que transcurrió.

Asimismo, la herramienta le habría explicado que la ley lo amparaba y que un juez debía firmar un documento que lo liberara de las órdenes de captura.

Detenido en Paraguay
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Confiado en esta respuesta, el hombre de 44 años acudió a la sede de Defensoría Pública, ubicada en la ciudad de Concepción, para presentar su caso y con la intención de levantar la orden de captura. Sin embargo, la realidad era otra.

Cuando la Policía analizó su caso, los datos del sujeto aún se encontraban en el sistema judicial y la orden de captura continuaba vigente. Ante esto, el hombre explicó que el ChatGPT le dio otra respuesta y le aseguró que la orden habría proscripto.

Las autoridades el explicaron que únicamente un juez competente podría dejar sin efecto la orden y, mientras tanto, se debía proceder a la detención. Por lo tanto, ese mismo día Aquino fue informado de sus derechos, arrestado y trasladado a la Dirección de Policía de Concepción, donde quedó a disposición de la Justicia.

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