Comenzó el juicio oral contra el exsenador Edgardo Kueider por contrabando en Paraguay

Este martes comenzó en Asunción el juicio oral y público contra el exsenador nacional argentino Edgardo Kueider por contrabando tras intentar ingresar a Paraguay con más de 200.000 dólares sin declarar .

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El proceso se desarrolla ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, presidido por la jueza Elsa García e integrado por los magistrados Adriana Planás y Matías Garcete Piris . Junto a Kueider, es juzgada su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel Costa , quien actualmente cumple prisión domiciliaria en Paraguay.

Durante la audiencia inicial, que tuvo lugar en la Torre Norte de la Justicia paraguaya, la secretaría del Tribunal procedió a la lectura de la acusación por el delito de tentativa de contrabando de divisas .

El senador peronista Edgardo Kueider quiso cruzar a Paraguay con USD 200.000 sin declarar y lo demoraron

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Según los hechos ventilados, la causa se originó la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando ambos fueron interceptados en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad, en Ciudad del Este.

En aquel procedimiento, personal naval y aduanero halló en su vehículo una mochila oculta con USD 211.102, 640.000 guaraníes y casi 4 millones de pesos argentinos que no habían sido declarados ante la Dirección Nacional de Aduanas.

En esta primera instancia, tanto Kueider como Guinsel hicieron uso de su derecho a abstenerse de declarar, aunque sus defensas manifestaron que tienen la intención de brindar testimonio más adelante conforme avance el debate.

Por su parte, el fiscal Ysrael Villalba ratificó la imputación y lanzó una advertencia al Tribunal: evalúa agravar los cargos apelando a otras modalidades de contrabando contempladas en la legislación local. En contrapartida, los abogados defensores, Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, sostuvieron que la fiscalía no logrará probar su teoría del caso.

La jornada transcurrió sin que ninguna de las partes presentara incidentes procesales, recusaciones o pedidos de nulidad. Tras concluir la recepción de las primeras pruebas, los jueces dispusieron un cuarto intermedio hasta la próxima semana. La continuidad del juicio está programada para el martes 16 de junio a las 10:30 horas.