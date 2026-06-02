2 de junio de 2026 - 17:47

Juicio por YPF: la Justicia rechazó el pedido de Burford de revisar el fallo que favoreció a Argentina

La firma Burford Capital pidió que reconsidere la sentencia del 27 de marzo, donde el país fue perdonado de pagar más de US$16.000 millones. Tendrán 90 días para ir a la Corte Suprema de EE.UU.

Otro fallo favorable para Argentina en la disputa judicial por la expropiación de YPF.

Otro fallo favorable para Argentina en la disputa judicial por la expropiación de YPF.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La disputa judicial por la expropiación de YPF sumó otro capítulo favorable para Argentina. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó el pedido de revisión de sentencia presentado por los fondos demandantes, decisión que fue destacada por el Gobierno: “un avance clave en la causa”.

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El planteo fue impulsado por Burford Capital, firma que representa a los fondos Petersen y Eton Park. Con esta resolución, el tribunal descartó que el caso vuelva a ser analizado por el pleno de los jueces de la Cámara de Apelaciones, una instancia que los demandantes buscaban para revertir fallos previos.

La noticia fue celebrada por el presidente Javier Milei, quien utilizó sus redes sociales para destacar el resultado judicial. “Nuevo éxito en la Justicia de New York para YPF”, escribió el mandatario tras conocerse la resolución. La Procuración del Tesoro afirmó que es un “hito en la defensa soberana”.

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Nuevo respaldo a la solidez jurídica

Las novedades en el terreno jurídico fueron informadas por el cuerpo de abogados que trabajan para el Estado argentino a través de un comunicado. En ese texto, se establece que el tribunal estadounidense negó la solicitud para que el pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones volviera a examinar el fallo.

Desde el organismo que comanda Sebastián Amerio subrayaron que la decisión “constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”.

El litigio, que lleva años en los tribunales de Manhattan, gira en torno a los perjuicios reclamados por los fondos tras la expropiación de las acciones de la petrolera en 2012. Para los analistas internacionales, el rechazo a este recurso de insistencia achica drásticamente los márgenes de maniobra de los demandantes en esta instancia de apelación.

“Este resultado representa un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público”, expresó la Procuración tras la novedad.

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