La IA podría reemplazar primero a los universitarios: las profesiones más expuestas, según Microsoft y OpenAI

Según estudios de Microsoft y OpenAI, el nivel educativo superior aumenta la exposición a la automatización, afectando áreas de edición, ventas y análisis de datos.

La inteligencia artificial está transformando el mercado laboral de manera radical, afectando especialmente a sectores que requieren altos niveles de conocimiento y comunicación. Estimaciones recientes sugieren que para 2030, al menos el 14% de los trabajadores del mundo tendrá que cambiar de trayectoria profesional debido al avance de la digitalización.

La tecnología no se limita a tareas mecánicas; ahora redacta textos, responde consultas y procesa grandes volúmenes de datos. Este cambio obliga a los empleados de sectores administrativos e informáticos a buscar alternativas ante una automatización que avanza más rápido de lo previsto.

image ¿Qué profesiones con formación universitaria están más expuestas a la IA? Un hallazgo central de las investigaciones de Microsoft y OpenAI es que un mayor nivel educativo no protege contra la influencia de la IA generativa. Al contrario, la aplicabilidad de esta tecnología es particularmente alta en perfiles con formación académica, mayores ingresos y entornos digitales. Esto incluye a intérpretes, historiadores, asesores de viajes, corredores de bolsa, periodistas y científicos de datos.

La vulnerabilidad de estos grupos radica en la naturaleza rutinaria de muchas de sus tareas, que los sistemas actuales pueden aprender y ejecutar con rapidez. En los países de altos ingresos, se estima que el 5,5% de los empleos podrían automatizarse por completo, mientras que un 13,4% verá sus funciones ampliadas o complementadas por herramientas tecnológicas.

image ¿La IA reemplaza o complementa el trabajo humano? A pesar de las alarmas sobre la sustitución total, la práctica demuestra que la IA sirve principalmente para complementar el trabajo humano. En el 57% de los casos analizados, actúa como una tecnología de apoyo que proporciona plantillas o sugerencias, mientras que solo en el 43% realiza tareas de forma totalmente automática. Esto sugiere la creación de nuevas formas de trabajo más que la desaparición absoluta de profesiones enteras.