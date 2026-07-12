Empresarios impulsan convenios colectivos por provincia y Mendoza será parte de la iniciativa

Mendoza será una de las diez provincias que integrarán una iniciativa impulsada por cámaras empresariales del transporte automotor de cargas para desarrollar convenios colectivos de trabajo ajustados a la realidad socioeconómica de cada jurisdicción.

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La propuesta busca avanzar hacia acuerdos laborales regionales que se diferencien del Convenio Colectivo Nacional de Trabajo 40/89 , históricamente negociado por el Sindicato de Camioneros , conducido por Hugo y Pablo Moyano .

El proyecto comenzó a gestarse en Córdoba a fines del mes pasado y será presentado oficialmente el 21 de julio durante una asamblea de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) .

Además de Mendoza , participarán cámaras empresariales de San Juan, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y otras provincias que forman parte de esta propuesta.

Siguiendo el reporte de la agencia Noticias Argentinas, la iniciativa apunta a dejar atrás un único convenio nacional para avanzar hacia acuerdos que contemplen las diferencias de costos, productividad y mercado laboral entre las distintas regiones del país.

Según explicaron los impulsores del proyecto, la intención es reducir la estructura vigente, que actualmente contempla cerca de 50 ítems, para reemplazarla por un esquema base de 10 puntos, acompañado por mesas de negociación específicas en cada provincia. El objetivo es que esas instancias comiencen a funcionar a partir de septiembre de este año.

Uno de los aspectos destacados por las cámaras empresariales es que el nuevo esquema no implicará una disminución en los salarios de los trabajadores del transporte de cargas. En ese sentido, remarcaron que el denominado salario garantizado continuará siendo respetado dentro del nuevo sistema de negociación.

La propuesta se apoya en la Ley de Modernización Laboral

Los empresarios sostienen que el proyecto encuentra respaldo en la Ley de Modernización Laboral, que habilita la denominada prelación de convenios de ámbito menor, permitiendo que los acuerdos celebrados por empresa o por región tengan prioridad sobre los convenios nacionales.

La iniciativa también genera expectativa dentro del ámbito sindical. Tanto la CGT como el Sindicato de Camioneros observan con atención el avance del proyecto, ya que consideran que podría modificar el esquema tradicional de representación gremial.

Además, la reforma laboral incorporó un límite del 2% para las denominadas cuotas solidarias descontadas de los salarios, aunque actualmente una resolución de la Justicia laboral mantiene suspendida de manera provisoria la aplicación de ese tope.

Los impulsores del proyecto consideran que, si la experiencia resulta exitosa, el modelo podría extenderse en el futuro a otros sectores de la actividad económica.