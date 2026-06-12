Banco Nación confirma reintegro en combustibles: qué día aplica y cómo ahorrar hasta $30.000

Los clientes de Banco Nación tienen disponible una promoción que permite obtener un reintegro en combustibles al realizar cargas en estaciones de servicio adheridas. El beneficio cuenta con un límite de devolución mensual y está vigente durante varios meses de 2026.

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Para acceder al reintegro es necesario utilizar determinados medios de pago y cumplir con las condiciones fijadas por la entidad. Además, quienes aprovechen la promoción de manera consecutiva podrán acumular un ahorro importante a lo largo del período de vigencia.

La promoción de reintegro en Combustibles de Banco Nación está vigente todos los viernes hasta el 31 de agosto de 2026 , en todo el territorio argentino.

El beneficio alcanza a las compras realizadas en estaciones de servicio adheridas mediante tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Nación . Para que la operación sea válida, el pago debe efectuarse exclusivamente con MODO BNA+ , utilizando la modalidad de QR presencial MODO .

De acuerdo con las condiciones informadas por la entidad, el beneficio contempla un tope de devolución de hasta $10.000 por cliente por mes . Para Banco Nación, se considera cliente al titular del CUIT, mientras que el período mensual se calcula desde el primer hasta el último día hábil de cada mes calendario.

El beneficio permite recuperar hasta $10.000 por mes y acumular un ahorro mayor a lo largo del tiempo.

Además, tanto los titulares como los usuarios adicionales de las tarjetas deberán contar con una cuenta monetaria de Banco Nación asociada a MODO BNA+ para recibir el reintegro correspondiente.

Las bases de la promoción señalan que "el reintegro se verá reflejado en la cuenta monetaria asociada a MODO BNA+ dentro de los 30 días" posteriores a la compra.

También se aclara que la promoción no aplica para pagos realizados con saldo en cuenta, otras billeteras virtuales ni mediante escaneo de QR de Mercado Pago. El beneficio está destinado exclusivamente a clientes de la cartera de consumo de la entidad.

Cuánto se puede ahorrar con la promoción y dónde se acredita la devolución

El reintegro será depositado directamente en la cuenta monetaria de Banco Nación vinculada a MODO BNA+ una vez cumplidos los requisitos de la promoción. La acreditación se realizará dentro de los 30 días posteriores a la compra efectuada en una estación de servicio adherida.

Uno de los aspectos más destacados del beneficio es la posibilidad de acumular un ahorro significativo con el paso de los meses. Como el límite de devolución es de hasta $10.000 mensuales por cliente, quienes alcancen el tope permitido de manera consecutiva podrán incrementar considerablemente el monto recuperado.

Por ejemplo, un usuario que obtenga el reintegro máximo durante tres meses seguidos recibirá hasta $30.000 en devoluciones. Esta cifra surge de acumular el tope mensual previsto por la promoción y representa un alivio para quienes utilizan el vehículo de manera frecuente.