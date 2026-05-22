Mayo sangriento: los crímenes que marcaron a Junín y sus inquietantes coincidencias.

Esta semana, el pasado lunes 18 de mayo, fue asesinada Margarita Gutiérrez de Demaldé, de 72 años . Su muerte tuvo ribetes macabros, especialmente porque su cuerpo fue parcialmente quemado; algunos sostienen que con un soplete y otros que mediante el uso de ácido.

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Por el hecho está detenido su hijo mayor, David Enrique Demaldé , quien fue imputado por homicidio agravado por el vínculo y aparece como el principal sospechoso.

Junín, un departamento y una ciudad habitualmente tranquilos, no son escenario frecuente de delitos y mucho menos de hechos tan violentos. Sin embargo, los pocos homicidios ocurridos en los últimos 20 años han sido particularmente brutales y el asesinato de Margarita Gutiérrez presenta algunas tristes coincidencias con casos anteriores.

El 14 de mayo, apenas cuatro días antes del crimen de la docente jubilada, se cumplieron 19 años de un asesinato ocurrido en la ciudad de Junín que todavía permanece impune.

La noche del 14 de mayo de 2007 fue asesinado Mauricio “Cacho” Itzcovici en su vivienda, ubicada sobre avenida Mitre, arteria principal de la ciudad cabecera del departamento.

Don Cacho, como lo conocían todos, vio cómo golpeaban a su esposa, Estela “Chela” Giagnoni. Sintió cómo le apretaban el cuello con un cable. Escuchó cuando le gritaban: “¡¿Dónde está la caja fuerte?!”. Percibió el frío del caño de un arma apoyado sobre su sien.

Hasta esa noche había sido un hombre sano, pero semejante tensión fue demasiado para su corazón de 72 años y murió allí mismo, en el living de su casa, frente a los ojos de su esposa y de los cuatro asaltantes.

Después se barajaron mil hipótesis, pero el crimen quedó impune. Chela, que organizó marchas en cada aniversario para reclamar justicia, falleció sin obtener respuestas por el asesinato de su marido.

El hecho ocurrió antes de que la reforma procesal llegara a la zona Este. Durante la etapa de Instrucción, la causa pasó por las manos de cinco jueces: Ricardo Schulz, Armando Martínez, Carlos Dalton Martínez, Delia Sánchez y Alejandra Alonso, además de otros magistrados que intervinieron en distintas apelaciones. Incluso hubo detenidos que terminaron siendo sobreseídos.

El asesinato de Carlos Grimi

Otro homicidio que conmocionó a Junín ocurrió en la noche del 22 de mayo de 2020. En su casa de carril Barriales fue asesinado el transportista Carlos Grimi, de 64 años.

Dos hombres ingresaron a la vivienda con fines de robo y lo mataron a golpes. Según las pericias, recibió 37 impactos.

Por ese hecho, en octubre de 2023, Erik Suazo fue condenado a prisión perpetua en un juicio por jurado.

La tragedia en la misma vereda

El 13 de enero de 2025, sobre esa misma vereda y exactamente en la casa lindera a la de Margarita Gutiérrez, murió Santiago González, un joven de 15 años que recibió un disparo en el pecho.

Quien accionó el arma fue otro adolescente de la misma edad, que vivía junto a la casa de la docente jubilada, ahora asesinada.

En ese expediente, el menor que disparó fue declarado inimputable.

Otro crimen brutal

En la noche del 18 de septiembre de 2009 fue asesinado el comerciante Pedro Gini, de 67 años, en su casa del carril Retamo, dos kilómetros al este de la ciudad de Junín.

Gini fue atacado por un grupo de cinco hombres. Todos ellos fueron condenados a prisión perpetua en agosto de 2011.

Un departamento atravesado por casos extremos

Aunque Junín mantiene su perfil de departamento tranquilo y rural, cada uno de estos crímenes dejó una marca profunda en la memoria colectiva de la comunidad.

Ahora, el asesinato de Margarita Gutiérrez vuelve a instalar una sensación incómoda: la de una violencia excepcional, pero feroz, que aparece de manera esporádica y termina sacudiendo para siempre a familias enteras y a todo un pueblo.