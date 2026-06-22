22 de junio de 2026 - 18:25

Argentina avanzó de ronda tras ganarle a Austria y Scaloni valoró el esfuerzo del equipo: "Fue duro"

El entrenador argentino Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa luego de la victoria en Dallas y destacó la clasificación a los dieciseisavos de final a falta de una fecha. También llenó de elogios a dos jugadores “muy importantes”.

Lionel Scaloni, en conferencia de prensa: No podíamos descuidarnos, por suerte se ganó y clasificamos. &nbsp;

Lionel Scaloni, en conferencia de prensa: "No podíamos descuidarnos, por suerte se ganó y clasificamos".

 

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“Austria fue un rival duro. Estamos contentos por haber clasificado”, destacó el entrenador, además de marcar la capacidad del equipo para adaptarse a distintos momentos del juego. Además de sellar el pase a la siguiente instancia, Argentina volvió a contar con un gran respaldo de sus hinchas en Dallas.

“Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Por momentos no tuvimos la pelota y el mérito del equipo es saber qué hacer en cada momento”, expresó el entrenador campeón del mundo.

Scaloni llenó de elogios a dos jugadores

En conferencia de prensa, el director técnico tuvo una charla durante el descanso de hidratación que cambió el partido: “A los jugadores le dijimos que había cosas por mejorar, pacientes, moviendo la pelota. El rival no quería salir y no había que apresurarse. Cuando tuvimos lugar generamos situaciones de gol”.

“Cuando el equipo rival te ataca con mucha gente, tenés que defenderte. La lectura del partido es fácil, está claro que se puede hacer mejor, pero estamos bien y competimos”, agregó.

“Alexis nos da juego de volante central, está bien físicamente. Nos aporta mucho y estamos contentos”, aseguró el DT sobre el mediocampista que tuvo un gran partido.

Sin embargo, el DT se deshizo en elogios para Messi: “Aún cuando el equipo estaba sufriendo, Leo robó balones, estaba comprometido. Estar comprometido es por algo, y eso es lo que genera él. Yo ya no sé más qué decir, nada alcanza”.

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La gente “se ilusiona con este equipo”

El entrenador estará atento al partido de esta medianoche entre Argelia y Jordania: “Veremos el resultado de esta noche y, si la situación lo permite, quiero darle minutos a todos los jugadores que podamos”.

Scaloni también destacó el apoyo de la gente, que nuevamente copó el estadio, esta vez en Dallas: “La gente se ilusiona con ver al equipo”.

Y agregó: “Había muchas familias en el estadio. Si esos chicos que estaban se sienten identificados con el equipo es lo más importante de todo”.

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