Adiós al desodorante en Nueva York: la tendencia de las "axilas naturales" que genera polémica en plena ola de calor

Los seguidores de la moda "natural" afirman que el vello de las axilas absorbe la humedad y que solo perciben mal olor tras ingerir alimentos específicos como la cebolla.

Un número creciente de ciudadanos en Nueva York ha decidido abandonar el uso de desodorantes y antitraspirantes por motivos económicos y de salud. En medio de una intensa ola de calor, la tendencia de las "axilas naturales" genera debates sobre la higiene en el metro y las redes sociales de la ciudad.

Kate Caretta, de 36 años, forma parte de este cambio de hábito en la Gran Manzana. Para ella, el desodorante representa un gasto innecesario que ha eliminado por completo de su presupuesto personal. Además de dejar de usar el producto, Caretta ha decidido no depilarse, bajo la premisa de que el vello axilar cumple una función técnica natural al absorber la humedad acumulada en la piel. Su postura es que, si detecta un olor desagradable, simplemente recurre al lavado con agua en lugar de enmascarar su esencia con fragancias artificiales.

Metales y toxinas: los motivos detrás del rechazo al desodorante Esta conducta no es aislada. Thomas McGuigan, de 28 años, tomó una decisión similar tras ver el documental Super Size Me. El impacto del filme lo llevó a cuestionar qué sustancias introducía en su organismo, decidiendo eliminar los metales y químicos presentes en los antitraspirantes comerciales. Actualmente, McGuigan solo utiliza un aerosol botánico y defiende que el sudor es una respuesta biológica necesaria que no debe bloquearse artificialmente para mantener el equilibrio térmico del cuerpo.

La tendencia también ha encontrado eco en personas que atraviesan cambios hormonales significativos. Terry Tatossean relata que abandonó los productos para las axilas después de la perimenopausia. Según su testimonio, solo percibe un olor corporal ligero tras consumir alimentos específicos, como la cebolla, y asegura que la intensidad de su transpiración es mucho menor que en etapas anteriores de su vida.

¿Qué dicen los médicos sobre dejar de usar desodorante? A pesar de la convicción de estos usuarios, la comunidad médica mantiene una postura escéptica frente a los supuestos peligros de los productos convencionales. La dermatóloga Jessica Weiser aclara que no existen pruebas científicas que vinculen estos desodorantes con riesgos graves para la salud, como temen algunos seguidores del movimiento.