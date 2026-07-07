7 de julio de 2026 - 15:35

A pesar de los dos goles recibidos, Dibu Martínez logró una importante revancha personal

El arquero Albiceleste sufrió dos tantos ante Egipto, en los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, hubo un aspecto positivo para él.

A pesar de los dos goles recibidos, Dibu Martínez logró una importante revancha personal

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EFE
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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La previa del encuentro estaba marcada por el oscuro historial estadístico entre el guardameta nacional y el atacante del Liverpool, quien llegó a esta instancia como el futbolista que más veces logró convertirle en el ámbito profesional, con un registro de ocho goles en trece partidos. En la previa, era el jugador más temido del cuadro de África.

La historia de un duelo picante entre Salah y Dibu Martínez:

Este duelo personal comenzó en Inglaterra, cuando el Dibu Martínez atajaba para el Arsenal. En aquella etapa, sufrió una derrota por Premier League y una caída por penales en la Community Shield, donde no pudo contener el remate del egipcio.

Luego, se enfrentaron en otras once ocasiones en los cruces entre Aston Villa y Liverpool. Aunque el balance de resultados colectivos favorece ampliamente al argentino —con seis triunfos, tres empates y dos derrotas—, Salah mostró una alta efectividad individual, anotándole ocho goles, incluido un doblete en el 7-2 de 2020.

Sin embargo, Dibu no logró mantener el arco en cero, y sufrió dos duros goles que estuvieron a punto de eliminar a la Selección Argentina. Si bien ninguno fue de Mohamed Salah, el egipcio fue clave en el andamiaje colectivo de su equipo.

De esta manera, el arquero surgido de Independiente logró mantener su valla invicta por séptima vez ante el delantero en catorce enfrentamientos directos. Con este resultado, el equipo conducido por Lionel Scaloni aseguró su boleto a la siguiente ronda del certamen y sigue soñando con retener la corona en la competencia más importante del fútbol mundial.

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