29 de julio de 2026 - 10:22

La foto de Zulu, hija de Antonio de la Rúa, que compartió Shakira: ¿familia ensamblada?

La adolescente posó como modelo de la marca de cuidado capilar de la cantante. El fotógrafo fue Sasha, hijo de la colombiana. Las imágenes nutrieron las versiones de reconciliación.

Shakira y Antonio de la Rúa: crecen rumores de reencuentro.

Shakira y Antonio de la Rúa: crecen rumores de reencuentro.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Shakira y los rumores de reconciliación con Antonio de la Rúa no paran de crecer. A las recientes imágenes de los dos mientras comparten una reunión distendida junto a Tonino Mebarak, hermano de la cantante, se sumó un nuevo detalle que llamó la atención de sus seguidores: la artista colombiana presentó a Zulu, hija del empresario argentino, como embajadora de Isima, su marca de cuidado capilar.

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Zulu posó como modelo de la marca de cuidado capilar de Shakira.

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La publicación apareció en las redes sociales de la colombiana y forma parte de la campaña de lanzamiento de los productos de la marca.

Lo que más sorprendió fue que el fotógrafo de la sesión fue Sasha, uno de los hijos de Shakira, lo que muchos interpretaron como una señal de la cercanía que mantiene actualmente con la familia De la Rúa.

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Shakira ya se dejó ver antes en público con Zulu de la Rúa, quien la acompañó en "la caminata de la loba", el momento en que inician sus shows. También compartió tiempo con Sasha y Milan durante un partido de béisbol en San Diego, Estados Unidos.

Shakira, Antonito de la Rúa y los hijos de ambos.

Shakira, Antonito de la Rúa y los hijos de ambos.

Las fotos de Shakira y Antonio de la Rúa que reavivaron las especulaciones

Días antes, una imagen compartida por el empresario George Nader mostró a Shakira, Antonio de la Rúa, Tonino Mebarak y el George Nader posando juntos en un ambiente relajado.

Aunque no se confirmó el lugar exacto del encuentro, distintos medios señalaron que habría sido en Miches, República Dominicana.

Shakira, Antonio de la Rúa, Tonino Mebarak y George Nader.

Shakira, Antonio de la Rúa, Tonino Mebarak y George Nader.

La fotografía se viralizó rápidamente porque es una de las pocas veces en los últimos años en que la cantante y su expareja aparecen públicamente en el mismo entorno social. La presencia de Tonino, considerado uno de los hombres de mayor confianza de Shakira, también fue interpretada como un dato significativo.

Un rumor que crece desde el inicio del reciente tour de Shakira

Las versiones sobre un posible acercamiento entre Shakira y Antonio de la Rúa circulan desde el año pasado. Hasta ahora no hubo confirmación oficial de una reconciliación sentimental, pero las apariciones públicas y las colaboraciones vinculadas a su entorno familiar han alimentado las especulaciones.

La relación entre ambos comenzó en el año 2000 y se extendió por más de una década. Durante ese tiempo, Antonio acompañó a la cantante en una etapa clave de su carrera internacional, incluyendo el salto al mercado angloparlante con el disco "Laundry Service".

El video de Shakira y Antonio de la Rúa juntos tras la inauguración del Mundial 2026

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Tras la separación anunciada en 2011, también terminó su vínculo profesional. Sin embargo, en los últimos años Antonio reapareció de manera discreta en la vida de Shakira, tras la separación con Gerard Piqué, especialmente durante su regreso a los escenarios y su gira mundial.

La artista además sumó los temas "Día de enero" y "Underneath Your Clothes", escritos para De la Rúa, en algunas fechas de su gira actual.

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