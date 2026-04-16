16 de abril de 2026 - 15:24

Imperdible: la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo prepara un concierto con una prodigio del violín

Pilar Policano, joven violinista premiada internacionalmente, ofrecerá un concierto junto a la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo este sábado.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El ciclo de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo en el que destaca la visita de importantes solistas y directores internacionales, tendrá una de sus noches cumbres con la visita de la joven violinista argentina Pilar Policano quien a su corta edad ya brilla en las principales salas de europa y del país.

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Por su parte, el podio será asumido por otro importante invitado de honor, el maestro chileno Luis Toro Araya.

Cómo será el concierto

El telón se abrirá con el estreno en Argentina de "Canción de cuna para Fuegia Basket", del joven y galardonado compositor chileno Tomas Brantmayer. La obra propone una reflexión sonora profunda sobre la memoria, el despojo y la identidad.

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La atención se centrará, luego, en la joven prodigio Pilar Policano, quien asumirá el desafío técnico y expresivo del Concierto para violín de Johannes Brahms, considerada una de las obras más importantes y difíciles escritas para el instrumento.

El programa culminará con el poema sinfónico "Don Juan" de Richard Strauss, basado en los versos de Nikolaus Lenau. La misma destaca por su orquestación exuberante y su capacidad para narrar, a través del sonido, la intensidad y el heroísmo del famoso personaje.

El concierto tendrá lugar el sábado 18 de abril a las 20.30 en la Sala Roja de la Nave UNCUYO. Las entradas se pueden adquirir en www.entradaweb.com.ar. Su valor es de $15000 general y $12000 para estudiantes, docentes, personal no docente y jubilados/as. También se pueden comprar personalmente en boletería de la Nave UNCUYO (Maza 250, Ciudad) de martes a domingo de 18 a 22.

El ingreso estará habilitado 30 minutos antes del inicio de la función, se ruega puntualidad. Una vez comenzado el concierto no se permitirá el ingreso de público en la sala.

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