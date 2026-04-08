8 de abril de 2026 - 14:24

Melodías que erizan la piel: la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo tocará música de cine italiano

Este viernes, la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo ofrecerá un concierto que repasa lo mejor de Ennio Morricone y Nino Rota, entre otros compositores.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El encuentro ineludible de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo con el séptimo arte en cada una de sus temporadas propone en esta nueva edición un recorrido emocional por las joyas musicales que vieron la luz en la península itálica de la mano de la pantalla grande. El concierto será este viernes 10 de abril a las 20.30 en la Sala Roja de la Nave UNCuyo, y tendrá como figura invitada a la maestra de trayectoria internacional Lucía Zicos.

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La apertura de la noche estará marcada por la sensibilidad de Luis Bacalov y su icónico tema de "Il Postino" para luego sumergirse en el universo onírico de Nino Rota con sus icónicas suites de "Amarcord", "Ocho y medio", la delicadeza de "Playing Love" (de "La leyenda del pianista en el océano") y la fuerza dramática de "El Padrino".

La segunda mitad del programa iniciará con la alegría dramática impresa por Nicola Piovani en "La vida es bella" para luego rendir homenaje al eterno Ennio Morricone. Desde el pulso del Spaghetti Western con "El bueno, el malo y el feo" y "Érase una vez en el oeste" hasta su más variada producción con un Medley especial que entrelazará las melodías de "Érase una vez en América", la inolvidable "Cinema Paradiso" y obras cumbres como "El oboe de Gabriel" ("La misión") y "Giù la testa".

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Las entradas se pueden adquirir en Entradaweb.com.ar. Su valor es de $20000 general y $18000 para estudiantes, docentes, personal no docente y jubilados/as. También se pueden comprar personalmente en boletería de la Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad) de martes a domingo de 18 a 22.

El ingreso estará habilitado 30 minutos antes del inicio de la función, se ruega puntualidad. Una vez comenzado el concierto no se permitirá el ingreso de público en la sala.

Programa

Viernes 10-03 (20:30h)

Música de Películas: Clásicos del Cine Italiano

Directora invitada: Lucía Zicos

-Luis Bacalov: Il Postino

-Nino Rota:

Amarcord

El Padrino

Ocho y medio

-Nicola Piovani: La vida es bella

-Enio Morricone:

El bueno, el malo y el feo

Playing love

Érase una vez en el Oeste Suite

Medley: I. Érase una vez en América: Tema de Deborah, II. Giù la testa, III. Érase una vez en América, IV. Cinema Paradiso, V. El oboe de Gabriel, VI. La misión

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