Con 60 conciertos programados, arranca Música Clásica por los Caminos del Vino: la agenda completa

Con 60 conciertos en agenda y una fuerte impronta solidaria, el festival Música Clásica por los Caminos del Vino levanta el telón de su edición XXVI este lunes y se extenderá hasta el 5 de abril, con presentaciones en toda la provincia: Sumará además funciones en San Luis, San Juan y, por segundo año, en Chile.

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En esta edición especial de este clásico de la Pascua en Mendoza , el festival rendirá homenaje a los 100 años del nacimiento de Tito Francia , figura fundamental de la cultura mendocina.

Una parte de los conciertos requieren entrada y según informaron desde el Ministerio de Cultura aún quedan disponibles para algunos conciertos. Hay otros que son por orden de llegada, por lo que quienes deseen asistir deberán estar atentos a la agenda.

La apertura oficial será a las 21 en el Teatro Independencia, con la Orquesta Filarmónica de Mendoza dirigida por Pablo Herrero Pondal y la participación de la concertista internacional Teresa Laiz. El concierto, titulado América y España, el pulso de la tierra, propone un recorrido musical que enlaza raíces cuyanas y europeas, con obras de Tito Francia, junto a composiciones de Joaquín Turina, Johannes Brahms y Emmanuel Chabrier.

La programación incluye más de 55 presentaciones distribuidas en distintos puntos de Mendoza , con conciertos en bodegas, iglesias, espacios patrimoniales y salas culturales. También habrá funciones en otras provincias y en Chile, consolidando el perfil regional del evento. La agenda completa puede consultarse AQUÍ

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Este lunes, la Orquesta Filarmónica de Mendoza y la concertista internacional Teresa Laiz harán la apertura oficial de esta edición del festival de música clásica más importante de la región.

El programa propone un recorrido que une América y España desde una raíz común: el pulso de la tierra. A partir de Zamba azul, de Tito Francia —en el centenario de su nacimiento—, se establece un punto de partida ligado a la identidad cuyana y a una relación íntima con el ritmo.

Ese mismo pulso se proyecta luego en el repertorio español, donde tradición y lenguaje sinfónico se entrelazan en obras de Joaquín Turina y Emmanuel Chabrier. A su vez, composiciones como las Danzas húngaras, de Johannes Brahms, amplían ese universo desde una mirada que transforma lo popular en expresión universal.

En este entramado, la castañuela solista adquiere un rol central como manifestación del ritmo en su dimensión corporal, especialmente en piezas vinculadas al imaginario popular como Suspiros de España o el Intermedio de La boda de Luis Alonso.

Más que un contraste entre territorios, el concierto revela una continuidad: distintas formas de expresar una misma relación con la música, el tiempo y la tierra.

Director titular: Pablo Herrero Pondal

Solista: Teresa Laiz (castañuelas)

Invitada: Florencia Fourcade (castañuelas)

Antes del concierto central, la jornada inaugural tendrá dos propuestas. A las 19, con la presentación del Coro de Cámara de la UNCuyo, dirigido por Diego Martín, en la Capilla del Colegio María Auxiliadora (Las Heras y 25 de mayo, Ciudad de Mendoza). El programa incluirá un homenaje a Julio Perceval.

Comienza el canje de entradas para Música Clásica por los Caminos del Vino Con 60 conciertos en agenda y una fuerte impronta solidaria, el festivalMúsica Clásica por los Caminos del Vino levanta el telón de su edición XXVI este lunes y se extenderá hasta el 5 de abril

Luego, a las 20, se presentará Tríptico Ensamble en el Hotel Hilton (Lateral Norte, Acceso Este 3292, Guaymallén). El grupo está integrado por dos trombones tenores (Miguel Cedeño y Federico Fiore) y un trombón bajo (Abel Manzotti), y propone un repertorio que explora las posibilidades del instrumento a través de obras originales y arreglos contemporáneos.

Actividades del festival del martes 31

Entre las actividades destacadas del martes 31, se cuentan conciertos en varios departamentos, además de una presentación en San Juan, lo que marca la diversidad territorial del festival.

19 h | Escuela Galileo Vitali (Ruta 50 s/n, La Paz): Dúo Soto Indovino (flauta y guitarra)

19 h | Bodega Sierras Azules (Zonda, San Juan): Low Dúo

20 h | Capilla Patrimonial Máximo Arias (Parque General San Martín): Coro de Jóvenes UNCuyo, dir. Ángela Burgoa

20 h | Bodega Centenario (Pedro Vargas 2311, Guaymallén): Cuarteto de Guitarras Ecos

21 h | Bodega Jorge Rubio (Ruta 143 s/n, General Alvear): Cuarteto Abutcov

Entradas y modalidad solidaria para acceder a los conciertos

Como es tradición, el festival mantiene su carácter solidario: para los conciertos pagos, se entregaron dos entradas a cambio de una caja de leche en polvo de 800 gramos, destinada al Banco de Alimentos de Mendoza.

El canje en el Gran Mendoza podrá realizarse hasta mañana, de 10 a 17, en la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, ubicada en Ciudad. En los departamentos, la organización se articula con los municipios.

Además, parte de los conciertos serán con entrada libre y por orden de llegada, por lo que recomiendan consultar la agenda completa y asistir con anticipación.