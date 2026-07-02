Caso Loan: su abuela aseguró que tres hombres le dijeron a Laudelina que instale la versión del accidente

En una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña , este jueves declaró Catalina , la abuela del niño de cinco años, quien aseguró que tres hombres intentaron convencer a su hija, Laudelina Peña , de sostener la versión de que el menor había sufrido un accidente.

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La mujer, en cuya casa se realizó el almuerzo familiar previo a la desaparición de Loan, afirmó ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes : "Vinieron tres hombres a decirle a Laudelina que tenía que decir que era un accidente, pero para mí era mentira" .

Su declaración volvió a poner en el centro de la investigación la hipótesis del supuesto accidente, una de las primeras versiones que surgieron tras la desaparición del niño y que luego fue descartada por la Justicia.

Durante su testimonio, Catalina también se refirió a dos de los principales acusados en la causa, Victoria Caillava y Carlos Pérez .

Según declaró, conocía a Caillava porque coincidían en la municipalidad, mientras que aseguró que nunca antes había visto a Pérez. "La conocía de la municipalidad, pero a él era la primera vez que lo veía", sostuvo durante la audiencia.

catalina peña, abuela de loan La abuela de Loan declaró en el juicio por su desaparición. Gentileza TN

La mujer llegó al tribunal durante la mañana y, debido a sus problemas de audición, los jueces dispusieron que se acercara a estrados para facilitar su declaración. Además, una funcionaria de la secretaría judicial permaneció a su lado para transmitirle las preguntas de las partes.

"Soy sorda, me trabaja la cabeza de los nervios. Necesito que me hablen de cerca", explicó antes de comenzar a responder.

En otro tramo de su declaración, Catalina señaló que fue Laudelina quien invitó a Victoria Caillava al almuerzo realizado el día de la desaparición del niño.

Loan tiene 5 años y desapareció este jueves en un paraje rural de Corrientes. Foto: Radio Dos) Loan desapareció el 13 de junio de 2024 en Corrientes.

También hizo referencia a su yerno, Antonio Benítez, otro de los imputados en la causa, y recordó los momentos posteriores a la desaparición de Loan. "El chupa sangre se lo llevó a una tapera", expresó al referirse a Benítez, según informó el periodista Sebastián Domenech desde Corrientes.

El juicio por la desaparición de Loan Peña continúa con la declaración de testigos y familiares para reconstruir lo ocurrido el día en que el niño fue visto por última vez, el 13 de junio de 2024, en la localidad correntina de 9 de Julio.