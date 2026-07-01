Declararon los hermanos de Loan en el juicio y hubo aportes clave

En una nueva jornada del juicio por la desaparición de Loan, declararon sus hermanos y tres de los testimonios fueron considerados relevantes por su aporte a la causa.

Continúa el juicio en Corrientes por la desaparición de Loan.

El juicio oral por la desaparición de Loan continuó este miércoles en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes, donde declararon sus hermanos ante el tribunal. Según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, tres de los testimonios fueron considerados relevantes por sus aportes a la investigación.

Durante la jornada fue el turno de Cristian, Alfredo, José, César y Fernando Peña, hermanos del niño, en una audiencia que estuvo atravesada por una fuerte carga emocional. Varios de ellos se quebraron al recordar a Loan y relatar el impacto que generó su desaparición en la familia desde el 13 de junio de 2024.

Loan Danilo Peña- juicio Fotografía de los padres de Loan Peña, Jose Peña y Maria Nogera. A horas del juicio oral por la sustracción y el ocultamiento hasta el día de hoy de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes, la Justicia dispuso extender las prisiones preventivas para ocho de los 17 acusados que tiene la causa. FOTO NA / DANIEL VIDES En la audiencia también se destacó la declaración de José Omar, quien brindó un testimonio extenso con detalles sobre las primeras horas de la búsqueda del niño.

Por su parte, Cristian Peña aportó contexto sobre un mensaje que recibió en el que le ofrecían “hablar con Loan o negociar”, situación que denunció formalmente. Además, señaló que María Victoria Caillava lo trasladó para realizar la denuncia y la describió como “desesperada y nerviosa”.

La familia de Loan Peña La familia de Loan Peña. Otro de los testimonios relevantes fue el de Alfredo Peña, quien se quebró en dos oportunidades durante su declaración. El hermano del niño ubicó al excomisario de 9 de Julio, Walter Maciel, cuando regresaba en una camioneta policial y afirmó además que el naranjal donde ocurrió la desaparición “no era un lugar donde fuera fácil perderse”.