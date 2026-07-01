Declararon los hermanos de Loan en el juicio y hubo aportes clave

El juicio oral por la desaparición de Loan continuó este miércoles en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes, donde declararon sus hermanos ante el tribunal. Según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, tres de los testimonios fueron considerados relevantes por sus aportes a la investigación.
Durante la jornada fue el turno de Cristian, Alfredo, José, César y Fernando Peña, hermanos del niño, en una audiencia que estuvo atravesada por una fuerte carga emocional. Varios de ellos se quebraron al recordar a Loan y relatar el impacto que generó su desaparición en la familia desde el 13 de junio de 2024.
Loan Danilo Peña- juicio
Fotografía de los padres de Loan Peña, Jose Peña y Maria Nogera. A horas del juicio oral por la sustracción y el ocultamiento hasta el día de hoy de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes, la Justicia dispuso extender las prisiones preventivas para ocho de los 17 acusados que tiene la causa.
FOTO NA / DANIEL VIDES
En la audiencia también se destacó la declaración de José Omar, quien brindó un testimonio extenso con detalles sobre las primeras horas de la búsqueda del niño.
Por su parte, Cristian Peña aportó contexto sobre un mensaje que recibió en el que le ofrecían “hablar con Loan o negociar”, situación que denunció formalmente. Además, señaló que María Victoria Caillava lo trasladó para realizar la denuncia y la describió como “desesperada y nerviosa”.
Otro de los testimonios relevantes fue el de Alfredo Peña, quien se quebró en dos oportunidades durante su declaración. El hermano del niño ubicó al excomisario de 9 de Julio, Walter Maciel, cuando regresaba en una camioneta policial y afirmó además que el naranjal donde ocurrió la desaparición “no era un lugar donde fuera fácil perderse”.
Se espera que este jueves declare la abuela Catalina, propietaria de la vivienda desde donde desapareció Loan.
Catalina Peña, la abuela de Loan, reza todos los días para que el nene aparezca. Foto Clarín
Catalina Peña, la abuela de Loan. Foto Clarín
Los acusados en el juicio
En la causa principal son juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el excomisario Walter Maciel; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica del Carmen Millapi y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.
En paralelo, en la causa conexa, son juzgados Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.
La declaración de Laudelina Peña sobre el supuesto accidente de Loan fue desmentida por la pareja Caillava y Pérez.
Laudelina Peña (izquierda) y la pareja Caillava y Pérez (derecha).