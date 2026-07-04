4 de julio de 2026 - 10:55

Un joven de 20 años murió tras un choque frontal en San Martín

Ocurrió en la intersección de Carril Montecaseros y calle Buenos Aires. No fue posible realizarle el test de alcoholemia al conductor involucrado por las heridas que sufrió pero dijo que consumió alcohol.

Un joven de 20 años murió tras un choque frontal en San Martín: el otro conductor admitió que consumió alcohol.

Un joven de 20 años murió tras un choque frontal en San Martín: el otro conductor admitió que consumió alcohol.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 20 años murió este sábado como consecuencia de un violento choque frontal entre dos vehículos ocurrido en la intersección de Carril Montecaseros y calle Buenos Aires, en el departamento de San Martín.

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La víctima fue identificada como Francisco Emanuel Ávila, quien sufrió graves heridas tras el impacto y fue trasladado por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al Hospital Alfredo Ítalo Perrupato, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Según las primeras informaciones, el siniestro involucró a un Peugeot 207 y un Volkswagen Voyage, que circulaban en sentidos opuestos. Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron de frente.

El parte policial indica que el conductor del Peugeot manifestó haber ingerido bebidas alcohólicas antes del accidente. Sin embargo, por las lesiones que presentaba, no fue posible realizarle el test de alcoholemia en el lugar.

El conductor que sobrevivi&oacute; al choque dijo que consumi&oacute; alcohol.

El conductor que sobrevivió al choque dijo que consumió alcohol.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que instruye la causa bajo la carátula de homicidio culposo.

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