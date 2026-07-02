Qué pasa con tu cuenta de Google si mueres: tras 2 años de inactividad se borrará, salvo que actives esta configuración

Google permite elegir hasta 10 contactos de confianza para que descarguen tu información tras un periodo de inactividad que vos mismo definís entre 3 y 18 meses.

La mayoría de los usuarios ignora que Google elimina automáticamente las cuentas inactivas por más de dos años para garantizar la seguridad del sistema. Sin una configuración previa, años de fotos, correos y documentos pueden perderse para siempre sin aviso. El Administrador de cuentas inactivas es la herramienta gratuita diseñada para decidir el destino de este legado digital.

Google detecta la inactividad mediante señales como los últimos inicios de sesión, la actividad en YouTube y el uso de Gmail. El usuario puede establecer un plazo de espera de 3, 6, 12 o 18 meses. Antes de que expire este tiempo y se active el plan, el sistema envía notificaciones por SMS y correos electrónicos de recuperación para evitar que el protocolo se inicie por un simple descuido.

image Contactos de confianza y descarga de información segmentada El sistema permite designar hasta 10 personas de confianza que recibirán un aviso solo cuando la cuenta pase a estar inactiva. Lo relevante es que Google no entrega la contraseña de la cuenta ni permite iniciar sesión a terceros; en su lugar, los herederos reciben un enlace para descargar categorías específicas de datos previamente seleccionadas, como fotos, Drive o contactos. Para asegurar la privacidad, es obligatorio registrar el número de celular del contacto, quien deberá verificar su identidad antes de acceder a los archivos.

A diferencia de la percepción común, el acceso para familiares no es automático tras un fallecimiento si no existe esta configuración previa. Sin el Administrador de cuentas inactivas, los parientes deben enfrentar procesos legales complejos y restrictivos, enviando certificados de defunción para intentar recuperar contenido. Incluso en plataformas como Facebook o Instagram, el contacto de legado tiene prohibido leer mensajes privados, limitándose a gestionar el perfil conmemorativo.

image ¿Se puede eliminar la cuenta para siempre? El plan también ofrece la opción de redactar un mensaje personal que se envía automáticamente junto con los enlaces de descarga.