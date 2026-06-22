22 de junio de 2026 - 19:01

El récord de Messi en el Mundial desbloqueó un homenaje interactivo en el buscador de Google

Tras alcanzar los 18 goles en Copas del Mundo, el buscador activó un homenaje digital que ya registra millones de interacciones.

Google rindió homenaje a Lionel Messi con una sorpresa interactiva en su buscador

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Sin embargo, el estallido no se limitó a las tribunas del estadio sino que la celebración se trasladó de inmediato al ecosistema digital, donde Google decidió rendir un homenaje especial al capitán argentino.

Al realizar búsquedas con los términos “Lionel Messi” o simplemente “Messi”, el motor de búsqueda de la plataforma activa un "Easter Egg" o sorpresa interactiva.

Messi buscador de Google
El homenaje de Google para Lionel Messi tras convertirse en el máximo goleador en Mundiales

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La interfaz del buscador se transforma en una fiesta visual: animaciones de confeti y un balón de fútbol inundan la pantalla, acompañados de un mensaje contundente que reconoce al rosarino como el “máximo goleador en la historia de los Mundiales”.

Este gesto de la plataforma no es menor. Según los últimos registros, más de cuatro millones de personas interactuaron con la animación, demostrando el impacto del "10" más allá de las canchas.

Google suele reservar este tipo de efectos para hitos culturales o deportivos que capturan la atención del planeta entero, confirmando la dimensión del récord alcanzado por el argentino al llegar a los 18 tantos, superando por dos al alemán Miroslav Klose.

La hazaña se concretó durante el triunfo 2-0 frente a Austria, donde Messi abrió el marcador a los 38 minutos y selló la victoria en el tiempo de descuento, a pesar de haber fallado un penal en el inicio del encuentro.

Más allá de este tributo particular, la plataforma mantiene un despliegue informativo completo para los seguidores del torneo, ofreciendo en tiempo real estadísticas, formaciones, el fixture y el minuto a minuto de cada encuentro de la cita mundialista.

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