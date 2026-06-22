22 de junio de 2026 - 18:22

Klose se rindió ante Messi tras perder su récord: "Es el mejor futbolista de todos los tiempos"

El exdelantero alemán felicitó al capitán argentino después de que se convirtiera en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Lejos de lamentar la pérdida de la marca, destacó su admiración por el rosarino

El delantero alemán Klose, quien fue máximo goleador de mundiales durante 12 años, felicitó al jugador rosarino al superar su marca.&nbsp;

El delantero alemán Klose, quien fue máximo goleador de mundiales durante 12 años, felicitó al jugador rosarino al superar su marca. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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El reconocimiento del antiguo dueño del récord

Lejos de mostrar decepción por perder uno de los récords más emblemáticos del fútbol internacional, el exdelantero alemán eligió destacar la magnitud de la carrera del rosarino. “Lionel Messi es para mí el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Felicidades, campeón!”, expresó Klose en declaraciones difundidas por el diario alemán Süddeutsche Zeitung. Además, definió al argentino como un “genio”.

Lionel Messi
Lionel Messi amo y señor de la historia del fútbol argentino. El mejor jugador de la historia.

Lionel Messi amo y señor de la historia del fútbol argentino. El mejor jugador de la historia.

El día en que Messi quedó solo en la cima

El reconocimiento llegó después de una jornada histórica para Messi. En la victoria de la Selección Argentina por 2 a 0 frente a Austria, el capitán anotó un doblete y alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo, dejando atrás los 16 tantos que Klose había acumulado entre los Mundiales de 2002 y 2014.

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Miroslav Klose y Lionel Messi se saludan en la previa del encuentro disputado el &nbsp;15 de agosto de 2012 en el estadio Commerzbank-Arena de Frankfurt. Duelo en el que Argentina se impuso 3 a 1.&nbsp; &nbsp;

Miroslav Klose y Lionel Messi se saludan en la previa del encuentro disputado el 15 de agosto de 2012 en el estadio Commerzbank-Arena de Frankfurt. Duelo en el que Argentina se impuso 3 a 1.

Una admiración que viene de hace años

La reacción del alemán no sorprendió a quienes siguieron sus declaraciones en los últimos años. Antes del inicio del Mundial 2026, Klose ya había manifestado su deseo de que fuera Messi quien rompiera su récord y reconoció públicamente su admiración por el astro argentino. “Es bienvenido a hacerlo. Soy un gran admirador suyo”, había señalado días antes del torneo.

Con este nuevo logro, Messi continúa ampliando un legado que parece no tener techo. A pocos días de cumplir 39 años y disputando lo que podría ser su última Copa del Mundo, el capitán argentino sumó otro récord a una carrera repleta de conquistas individuales y colectivas. Y esta vez, el homenaje llegó nada menos que de quien hasta hoy ocupaba el primer lugar en la historia de los Mundiales.

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