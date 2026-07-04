Un joven de 18 años murió dentro de un boliche de Luján de Cuyo.

Durante la madrugada de este sábado, un joven de 18 años murió en el interior del del boliche Wabi Fun Club , ubicado en Luján de Cuyo , y la Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

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El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana , cuando el joven se encontraba junto a un grupo de amigos en el local bailable, situado sobre Acceso Sur y Paso . Según informó Clarín, la víctima se descompensó repentinamente, se desmayó y perdió el conocimiento .

Personal médico del establecimiento comenzó a asistirlo y, minutos después, una ambulancia arribó al lugar. Los profesionales realizaron maniobras de reanimación durante 45 minutos , pero finalmente constataron el fallecimiento dentro del boliche.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el joven, cuya identidad aún no fue difundida, había pasado la tarde del viernes con amigos , con quienes habría compartido bebidas alcohólicas mientras seguían el partido entre Selección Argentina y Selección de Cabo Verde .

Tras cenar, el grupo ingresó cerca de las 2 de la madrugada al boliche Wabi Fun Club, donde habrían continuado consumiendo bebidas hasta que el joven sufrió la descompensación.

La causa quedó en manos del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido. El expediente fue iniciado como una averiguación de causales de muerte.

Como parte de la investigación, el fiscal dispuso la realización de la autopsia para determinar con precisión la causa del fallecimiento. Además, los amigos de la víctima declararon ante la Fiscalía para reconstruir las últimas horas del joven y establecer qué ocurrió antes de su muerte.