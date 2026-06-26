Capacitaron a vecinos de Uspallata para dar sus primeros pasos en el mercado laboral

Esta semana, se llevó a cabo en Uspallata el taller: "Cómo armar tu CV y prepararte para una primera entrevista" . La propuesta estuvo orientada a brindar herramientas concretas para fortalecer perfiles laborales y acompañar a los vecinos en su preparación para futuras oportunidades laborales.

La iniciativa fue organizada de manera conjunta por PSJ Cobre Mendocino, Impulsa Mendoza, la Dirección de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Las Heras y la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata.

La actividad se desarrolló en la oficina de Impulsa Mendoza , en la localidad lasherina y se trata de la primera acción de la mesa de desarrollo local para fortalecer la inserción laboral en Uspallata.

El taller estuvo pensado como un espacio para fortalecer contenidos útiles, aplicables y cercanos a las necesidades concretas de quienes buscan insertarse o reinsertarse en el mundo laboral.

Durante el encuentro, se compartieron herramientas prácticas para elaborar y mejorar el currículum vitae, se brindaron recomendaciones para afrontar una primera entrevista laboral y se respondieron consultas de los participantes.

Se realizó el taller “Cómo armar tu CV y prepararte para una primera entrevista” en Uspallata

La importancia de acercar propuestas útiles a la comunidad

Valentina Cassino, gerenta de Relacionamiento y Comunicación de PSJ Cobre Mendocino, destacó: “Estas iniciativas muestran la importancia de la articulación institucional en el marco de una mesa de desarrollo local integrada por distintos actores que trabajan con un mismo propósito: generar herramientas concretas para fortalecer capacidades, ampliar oportunidades y acompañar el desarrollo de Uspallata de una manera más ordenada y sostenible.

Capacitación Uspallata El taller estuvo pensado como un espacio para orientar a quienes buscan insertarse o reinsertarse en el mundo laboral PSJ Cobre Mendocino

En la misma línea, subrayó que "este tipo de trabajo conjunto es fundamental para acercar propuestas útiles a la comunidad y construir procesos con beneficios reales en el territorio”.

La jornada buscó reafirmar la importancia del trabajo conjunto entre instituciones públicas, privadas y actores territoriales para seguir promoviendo oportunidades de capacitación y herramientas que acompañen el crecimiento de la comunidad.