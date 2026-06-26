26 de junio de 2026 - 19:54

Capacitaron a vecinos de Uspallata para dar sus primeros pasos en el mercado laboral

Es la primera acción de la mesa de desarrollo local. La propuesta estuvo orientada a brindar herramientas útiles y concretas para quienes buscan insertarse o reinsertarse en el mundo del trabajo.

Capacitaron a vecinos de Uspallata para dar sus primeros pasos en el mercado laboral

Capacitaron a vecinos de Uspallata para dar sus primeros pasos en el mercado laboral

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PSJ Cobre Mendocino
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Esta semana, se llevó a cabo en Uspallata el taller: "Cómo armar tu CV y prepararte para una primera entrevista". La propuesta estuvo orientada a brindar herramientas concretas para fortalecer perfiles laborales y acompañar a los vecinos en su preparación para futuras oportunidades laborales.

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La iniciativa fue organizada de manera conjunta por PSJ Cobre Mendocino, Impulsa Mendoza, la Dirección de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Las Heras y la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata.

La actividad se desarrolló en la oficina de Impulsa Mendoza, en la localidad lasherina y se trata de la primera acción de la mesa de desarrollo local para fortalecer la inserción laboral en Uspallata.

El taller estuvo pensado como un espacio para fortalecer contenidos útiles, aplicables y cercanos a las necesidades concretas de quienes buscan insertarse o reinsertarse en el mundo laboral.

Capacitacion al mundo laboral- uspallata
Se realizó el taller “Cómo armar tu CV y prepararte para una primera entrevista” en Uspallata

Se realizó el taller “Cómo armar tu CV y prepararte para una primera entrevista” en Uspallata

Durante el encuentro, se compartieron herramientas prácticas para elaborar y mejorar el currículum vitae, se brindaron recomendaciones para afrontar una primera entrevista laboral y se respondieron consultas de los participantes.

La importancia de acercar propuestas útiles a la comunidad

Valentina Cassino, gerenta de Relacionamiento y Comunicación de PSJ Cobre Mendocino, destacó: “Estas iniciativas muestran la importancia de la articulación institucional en el marco de una mesa de desarrollo local integrada por distintos actores que trabajan con un mismo propósito: generar herramientas concretas para fortalecer capacidades, ampliar oportunidades y acompañar el desarrollo de Uspallata de una manera más ordenada y sostenible.

Capacitación Uspallata
El taller estuvo pensado como un espacio para orientar a quienes buscan insertarse o reinsertarse en el mundo laboral

El taller estuvo pensado como un espacio para orientar a quienes buscan insertarse o reinsertarse en el mundo laboral

En la misma línea, subrayó que "este tipo de trabajo conjunto es fundamental para acercar propuestas útiles a la comunidad y construir procesos con beneficios reales en el territorio”.

La jornada buscó reafirmar la importancia del trabajo conjunto entre instituciones públicas, privadas y actores territoriales para seguir promoviendo oportunidades de capacitación y herramientas que acompañen el crecimiento de la comunidad.

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