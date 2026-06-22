Minería: realizaron un relevamiento social en Uspallata

La Dirección de Minería de Mendoza , en su rol de Autoridad Ambiental Minera, realizó una jornada de trabajo territorial en Villa Clarita, distrito de Uspallata, con el objetivo de fortalecer las tareas de monitoreo social y verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas vinculadas a la actividad minera.

La actividad fue coordinada por el Área de Desarrollo Sostenible e incluyó un relevamiento directo con vecinos de la zona. Durante la visita se recopiló información sobre las dinámicas sociales y territoriales locales, el nivel de conocimiento de la comunidad respecto del proyecto PSJ Cobre Mendocino y el grado de implementación de las acciones de vinculación comunitaria comprometidas por la empresa.

Según informaron desde el organismo, el trabajo de campo permitió complementar la información presentada por la compañía a través de la Declaración Jurada de Buenas Prácticas (DJBP), aportando datos adicionales para las tareas de evaluación, seguimiento y control que desarrolla la Autoridad Ambiental Minera.

En el marco de la jornada también se utilizó GeTeMin, una herramienta de información georreferenciada desarrollada por el Área de Desarrollo Sostenible para optimizar la gestión y sistematización de relevamientos e inspecciones sociales en territorio.

El sistema permite registrar y monitorear actores sociales, comunidades, infraestructura, proyectos y distintas problemáticas territoriales, generando información estratégica para fortalecer la trazabilidad de los procesos y el seguimiento de los compromisos asumidos por las empresas mineras en sus Declaraciones Juradas de Buenas Prácticas.

Desde la Dirección de Minería destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la presencia territorial del Estado y promover un monitoreo permanente de los aspectos sociales vinculados al desarrollo de la actividad minera en la provincia.

Control ambiental y participación ciudadana

El relevamiento territorial se desarrolló en una semana marcada por importantes acciones de seguimiento y control en Uspallata. El miércoles 17, la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) realizó la primera inspección participativa abierta a la comunidad en el proyecto PSJ Cobre Mendocino.

De la recorrida participaron el director de Minería, Jerónimo Shantal; el presidente ejecutivo de PSJ Cobre Mendocino, Fabián Gregorio; los coordinadores de la UGA, Juan Pablo Conil y Nicolás Alba; representantes de organismos sectoriales, autoridades provinciales y miembros adherentes de la Unidad de Gestión Ambiental previamente inscriptos a través del sistema Ticket.

La visita permitió recorrer las áreas donde actualmente se desarrollan las actividades autorizadas del proyecto y conocer de primera mano las tareas que se ejecutan en esta etapa, así como los controles ambientales que acompañan su desarrollo. La Unidad de Gestión Ambiental fue creada como un órgano técnico que colabora en el control y seguimiento de las Declaraciones de Impacto Ambiental aprobadas por la Autoridad Ambiental Minera.

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Su objetivo es fortalecer los controles sobre la actividad minera mediante un enfoque multidisciplinario que integra aspectos ambientales, hídricos, geológicos, sociales, patrimoniales y territoriales. A través de inspecciones en terreno, análisis documentales y revisiones técnicas, la UGA evalúa de manera integral los distintos componentes de los proyectos mineros.

Este modelo de trabajo se encuentra alineado con los principios promovidos por la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), impulsada por el Banco Mundial, que fomenta una gestión abierta, participativa y transparente de los recursos naturales.