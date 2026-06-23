Luis Caputo destacó la suba del nivel del PBI logrado en el primer trimestre: "Nuevo récord histórico"

Según el Indec, el PBI tuvo un crecimiento del 2,3% interanual y el ministro de Economía lo celebró en sus redes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la suba del nivel de la actividad económica que se dio en el primer trimestre. “Nuevo récord histórico”, escribió el funcionario en su cuenta de la red social X, donde, además, brindó detalles sobre el tema.

El ministro se expresó luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) diera a conocer este martes la novedad de que el Producto Interno Bruto (PIB) progresó un 0,7% de manera trimestral, desestacionalizada, y creció un 2,3% en relación con igual período del año anterior.

“El nivel de actividad alcanzó un nuevo récord histórico en el primer trimestre de 2026”, comenzó asegurando el titular de la cartera económica nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2069496307148804492?s=20&partner=&hide_thread=false EL NIVEL DE ACTIVIDAD ALCANZÓ UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026



En el primer trimestre de 2026, el Producto Bruto Interno (PIB) creció 0,7% trimestral desestacionalizado y 2,3% en relación a igual período de 2025, alcanzando un nuevo máximo histórico… — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 23, 2026 Seguidamente, empezó a detallar la información de la economía argentina sistematizada por el INDEC, el cual publicó los datos. Al respecto, Caputo sumó que “en el primer trimestre de 2026, el Producto Bruto Interno (PBI) creció 0,7% trimestral desestacionalizado y 2,3% en relación a igual período de 2025, alcanzando un nuevo máximo histórico tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia ciclo”.

A su vez, marcó que “el indicador tendencia ciclo creció por octavo trimestre consecutivo, reflejando la robustez del ciclo expansivo que atraviesa la economía”. También añadió que “al igual que el PIB, el consumo privado alcanzó un máximo histórico tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia ciclo”.