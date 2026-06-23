23 de junio de 2026 - 22:05

Luis Caputo destacó la suba del nivel del PBI logrado en el primer trimestre: "Nuevo récord histórico"

Según el Indec, el PBI tuvo un crecimiento del 2,3% interanual y el ministro de Economía lo celebró en sus redes.

Luis Caputo celebró el dato del crecimiento del PBI

Luis Caputo celebró el dato del crecimiento del PBI

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la suba del nivel de la actividad económica que se dio en el primer trimestre. “Nuevo récord histórico”, escribió el funcionario en su cuenta de la red social X, donde, además, brindó detalles sobre el tema.

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“El nivel de actividad alcanzó un nuevo récord histórico en el primer trimestre de 2026”, comenzó asegurando el titular de la cartera económica nacional.

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Seguidamente, empezó a detallar la información de la economía argentina sistematizada por el INDEC, el cual publicó los datos. Al respecto, Caputo sumó que “en el primer trimestre de 2026, el Producto Bruto Interno (PBI) creció 0,7% trimestral desestacionalizado y 2,3% en relación a igual período de 2025, alcanzando un nuevo máximo histórico tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia ciclo”.

A su vez, marcó que “el indicador tendencia ciclo creció por octavo trimestre consecutivo, reflejando la robustez del ciclo expansivo que atraviesa la economía”. También añadió que “al igual que el PIB, el consumo privado alcanzó un máximo histórico tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia ciclo”.

En este sentido, mencionó que “el crecimiento del nivel de actividad registró una alta difusión, con 12 de los 16 sectores de actividad registrando expansión en relación al primer trimestre de 2025”.

Por último, dijo que “entre los componentes de la demanda agregada, las exportaciones y el consumo privado crecieron 9,8% y 2,7% en la comparación interanual, respectivamente, en tanto la inversión, las importaciones y el consumo público exhibieron una variación interanual negativa de 11,6%, 7,5% y 0,9%, respectivamente”.

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