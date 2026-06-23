23 de junio de 2026 - 19:51

El PBI creció 2,3% en el primer trimestre del año y consolidó la recuperación económica

El informe del Indec mostró un crecimiento impulsado por el agro, la minería y las ventas al exterior, mientras que la industria volvió a mostrar señales de debilidad.

El PBI se expandió 2,3% en el primer trimestre del año y consolidó la recuperación económica.

El PBI se expandió 2,3% en el primer trimestre del año y consolidó la recuperación económica.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Producto Interno Bruto (PIB) arrojó una variación interanual del 2,3% en el primer trimestre de 2026, al tiempo que mostró una leve mejora de 0,7% frente al cuarto trimestre de 2025, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

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El informe de avance del nivel de actividad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) indicó que las exportaciones fueron el segmento con el mayor aumento registrado: 9,8% interanual. Mientras que la industria manufacturera (-1,7%) y la administración pública (-1,4%) fueron los dos sectores de mayor caída y le restaron 0,3 puntos porcentuales (p. p.) al PIB.

Así, la actividad económica logró comenzar el año con una nueva expansión. El último dato sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) había arrojado un alza de 5,5% interanual en marzo.

PBI
El producto interno bruto aumentó 2,3% interanual en el 1° trimestre de 2026

El producto interno bruto aumentó 2,3% interanual en el 1° trimestre de 2026

Del lado de la demanda, por detrás de las exportaciones, se ubicó el crecimiento del consumo privado (2,7%), impulsado en buena parte por el aumento de los bienes importados (bienes de consumo final y automóviles).

Pesca (27,5%); Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (18,1%) y Explotación de minas y canteras (12,3%) fueron los sectores con las mayores subas dentro de la oferta.

La industria, entre los sectores más afectados

Por debajo quedaron Intermediación financiera (7,5%), Hogares privados con servicio doméstico (6,3%) y Hoteles y restaurantes (2,8%). Frente a este último, el crecimiento se vio traccionado por el empleo informal.

De esta manera, doce de los dieciséis sectores del PIB se expandieron durante el período enero-marzo.

A contramano se ubicaron la industria manufacturera (-1,7%), la administración pública (-1,4%), la electricidad, gas y agua (-1,1%) y el consumo mayorista y minorista (-0,3%).

Datos del PBI
Con un alza de 18,1%, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró la mayor incidencia positiva (1,05 p.p.) en la suba interanual del PBI en el 1° trimestre 2026

Con un alza de 18,1%, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró la mayor incidencia positiva (1,05 p.p.) en la suba interanual del PBI en el 1° trimestre 2026

La industria sigue siendo el más golpeado en términos generales, dado que no logra repuntar y muestra un sendero decreciente en el sector. Si bien hay sectores que registran avances, el incremento no alcanza para traccionar al resto de los rubros.

La oferta global retrocedió 0,1% interanual, como consecuencia del aumento del PIB y la variación negativa de 7,5% en las importaciones de bienes y servicios reales.

Los sectores que empujaron el PBI

En la demanda global se registró una caída de 11,6% en la formación bruta de capital fijo, un incremento de 9,8% en las exportaciones de bienes y servicios reales al igual que en en el consumo privado (2,7%), y una variación negativa de 0,9% en el consumo público.

  • Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 18,1%.
  • Pesca: 27,5%.
  • Explotación de minas y canteras: 12,3%.
  • Industria manufacturera: -1,7%.
  • Electricidad, gas y agua: -1,1%.
  • Construcción: 2,5%.
  • Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -0,3%.
  • Hoteles y restaurantes: 2,8%.
  • Transporte y comunicaciones: 2,3%.
  • Intermediación financiera: 7,5%.
  • Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,9%.
  • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,4%.
  • Enseñanza: 0,1%.
  • Servicios sociales y de salud: 0,5%.
  • Otras actividades de servicios comunitarias sociales y personales: 0,7%.
  • Hogares privados con servicio doméstico: 6,3%.

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