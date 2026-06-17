La inflación mayorista bajó al 2,5% en mayo y acumuló 34,5% en los últimos doce meses

La inflación mayorista fue de 2,5% en mayo y mostró una desaceleración de 2,7 puntos porcentuales respecto de abril, cuando había alcanzado el 5,2% , según informó el el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A nivel interanual, el indicador acumuló un incremento del 34,5%.

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En los primeros cinco meses de 2026, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló una suba del 11,4%. El resultado de mayo estuvo impulsado por aumentos del 2,5% en los productos nacionales y del 3,1% en los importados.

Así, la inflación mayorista mostró una caída respecto a abril, aunque quedó por encima de la inflación minorista (2,1%) por 0,6 p.p.

Dentro de los “Productos nacionales” , las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Sustancias y productos químicos” (0,65 p.p.); “Energía eléctrica” (0,25 p.p.); “Productos refinados del petróleo” (0,24 p.p.); “Alimentos y bebidas” (0,22 p.p.); y “Petróleo crudo y gas” (0,22 p.p.).

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 2,7% en el mismo período, explicado por la suba de 2,7% en los “Productos nacionales” y de 3% en los “Productos importados”.

La inflación mayoristas aumentaron 2,5% en mayo de 2026 respecto del mes previo y 34,5% interanual. En los primeros cinco meses del año acumularon un alza de 14,4%.

El nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) también registró el mismo aumento en mayo, donde los “Productos primarios” (2,4%) y los “Manufacturados y energía eléctrica” (2,8%) explicaron el alza.

El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló que el IPIM “mide la evolución promedio de los precios de los bienes de origen nacional e importado ofrecidos en el mercado interno”, en donde los precios observados, salvo excepciones, “corresponden al día 15 de cada mes”.