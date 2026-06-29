29 de junio de 2026 - 11:10

Sueldos estatales en Mendoza: cuándo cobran los empleados públicos en junio de 2026

El Gobierno provincial confirmó la fecha de depósito de los haberes correspondientes a junio para todos los trabajadores de la administración pública.

Casa de Gobierno Mendoza

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Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno de Mendoza confirmó la fecha de pago de los salarios correspondientes al mes de junio para los empleados de la administración pública provincial.

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Según informó oficialmente, los haberes estarán depositados el próximo martes 30 de junio, por lo que los trabajadores estatales podrán disponer de sus sueldos desde esa jornada, de acuerdo con la operatoria de cada entidad bancaria.

El cronograma alcanza a todos los empleados estatales de la provincia y mantiene la modalidad habitual de acreditación en una única fecha.

Como ocurre cada fin de mes, el anuncio fue realizado a través de los canales oficiales del Gobierno de Mendoza para informar a los trabajadores sobre la disponibilidad de sus salarios.

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De esta manera, los agentes de la administración pública provincial percibirán sus haberes el martes 30 de junio, cerrando el calendario de pagos correspondiente al sexto mes del año.

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