El Gobierno destinó más de 72 millones de dólares en obras municipales

Mientras los municipios mendocinos atraviesan un escenario de fuerte restricción financiera por la caída de la coparticipación y la menor recaudación propia, el gobierno de Alfredo Cornejo mantiene en marcha un paquete de obras financiadas con recursos del Fondo del Resarcimiento por US$72.788.804 .

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El programa reúne proyectos de agua potable, saneamiento, infraestructura vial, energía y desarrollo turístico ejecutados por las comunas, con inversiones que van desde poco más de US$100.000 hasta casi US$15 millones .

A diferencia de un esquema de subsidios o aportes no reintegrables, los recursos del Fondo del Resarcimiento deben ser restituidos por los municipios mediante distintos mecanismos previstos en los convenios firmados con la Provincia.

Las inversiones se distribuyen entre obras ya finalizadas, otras en plena ejecución, proyectos próximos a comenzar y un grupo de iniciativas que avanzan en la etapa de formulación o que ya cuentan con convenios firmados entre la Provincia y los municipios para su posterior desarrollo.

El esquema se consolidó en los últimos meses como una de las principales herramientas de financiamiento de la obra pública local , en un contexto marcado por la caída de los ingresos por coparticipación, la menor recaudación provincial y nacional, y el deterioro en la cobrabilidad de tasas municipales en distintos departamentos.

Firma del convenio para la obra del Museo de la Olivicultura y el Aceto en Maipú.

La última obra incorporada al programa fue la quinta etapa del Proyecto Integral La Favorita, en la Ciudad de Mendoza, con una inversión de US$3 millones, destinada a completar el proceso de urbanización del barrio.

Ese antecedente funciona como una referencia reciente del tipo de intervenciones que el Fondo del Resarcimiento viene financiando en los municipios, combinando infraestructura urbana con mejoras en servicios básicos.

Distintos esquemas para recuperar los fondos

Aunque todas las obras son financiadas con recursos del Fondo del Resarcimiento, la modalidad de devolución no es uniforme y depende de las características de cada proyecto y de los convenios suscriptos entre la Provincia y los municipios.

En las obras de infraestructura tradicional, como las vinculadas al agua potable, saneamiento o conectividad vial, el financiamiento se instrumenta mediante créditos reintegrables que contemplan actualización por UVA, tasa de interés cero y plazos de devolución de hasta diez años. En esos casos, el recupero de los fondos se realiza principalmente mediante retenciones sobre la coparticipación municipal.

Sin embargo, en los proyectos vinculados al desarrollo turístico el esquema presenta diferencias. Allí, la devolución podrá realizarse con los recursos que generen las propias iniciativas una vez que entren en funcionamiento.

La intención es que emprendimientos como la Ciudad del Vino, la recuperación de la Bodega Gargantini o el Museo de la Olivicultura y el Aceto contribuyan a financiar el repago de las inversiones a partir de su actividad económica y turística.

De esta manera, el Fondo del Resarcimiento combina distintos mecanismos de recupero según la naturaleza de cada obra, con el objetivo de sostener la inversión pública municipal sin recurrir a aportes no reintegrables.

Un contexto de caída de recursos y presión fiscal

El avance de estas obras ocurre en paralelo a un deterioro de los ingresos públicos en todos los niveles del Estado.

Según datos del Gobierno provincial, la recaudación total de Mendoza registró una caída real del 5,3% durante el primer trimestre de 2026, impulsada principalmente por la baja en los recursos de origen nacional y una actividad económica que todavía no muestra señales de recuperación sostenida.

En las próximas semanas se darán a conocer los datos del segundo trimestre del año, que permitirán actualizar la tendencia en un contexto en el que los municipios también advierten dificultades por la disminución de la coparticipación y la caída de la recaudación propia, afectada en varios casos por altos niveles de morosidad en el pago de tasas.

Este escenario obligó a muchas comunas a revisar sus esquemas de gasto y priorizar la continuidad de servicios básicos por sobre nuevas inversiones, lo que reforzó la importancia del Fondo del Resarcimiento como instrumento de financiamiento de obras de infraestructura.

La titular del Emetur, Gabriela Testa, junto al intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, en la firma del convenio del proyecto de Museo Casa de San Martín.

Agua y saneamiento, el núcleo del programa

La mayor parte de los recursos del Fondo del Resarcimiento se concentra en obras vinculadas al agua potable y al saneamiento, especialmente en Luján de Cuyo y Maipú, donde se ejecutan los proyectos de mayor volumen financiero.

En Luján ya se encuentran finalizadas cuatro obras clave para el sistema de agua potable. El Acueducto Principal Calle Cerro Aconcagua – Cuenca Vistalba, con una inversión de US$410.000; la Red de Impulsión de Agua Potable Vistalba, por US$367.000. También se encuentran concluidas la Planta Potabilizadora Santa Elena, por US$874.000; y la Renovación de Infraestructura de Redes – primera etapa, por US$1.959.000.

En conjunto, estas intervenciones superan los US$3,6 millones y están orientadas a mejorar la captación, tratamiento y distribución del agua en la cuenca de Vistalba.

Maipú y Luján, epicentro de las obras en ejecución

El mayor volumen de inversión actual se concentra en obras en ejecución. En Maipú, avanza el Colector Cloacal y Conexiones Domiciliarias de la Zona Sur, con un financiamiento de US$14.681.000 y un avance superior al 40%. Se trata de una de las obras más importantes del programa en términos de magnitud y cobertura.

También progresa la ampliación del sistema cloacal en los distritos de Rodeo del Medio, Fray Luis Beltrán y San Roque, con una inversión de US$6 millones y un avance superior al 60%.

A estas intervenciones se suman la Obra Civil de Perforaciones de Agua Potable y Piping, por US$1.581.000, y las Perforaciones de Agua en distintos distritos de Maipú, por US$1.217.000, ambas destinadas a reforzar el sistema de abastecimiento en zonas con expansión urbana.

El Sistema Integral Cloacal Costa Flores–Perdriel se ejecuta en tres etapas en Luján de Cuyo. Todas son financiadas por el Fondo del Resarcimiento.

En Luján, el programa avanza con obras de optimización de redes. La Macromedición de Agua Potable en las cuencas Vistalba, Carrodilla, Mayor Drummond y Ciudad (US$170.000) se encuentra en su etapa final, mientras que la Micromedición en esas mismas áreas (US$1.645.000) también presenta un avance cercano a su conclusión.

El Sistema Integral Cloacal Costa Flores–Perdriel se ejecuta en tres etapas: la primera supera el 50% de avance (US$3.818.000), la segunda ronda el 20% (US$2.205.000) y la tercera ya se encuentra en ejecución inicial (US$3.711.000).

En el Valle de Uco, el Acueducto Oeste de Tupungato (US$2.565.000) ya está en marcha, mientras que el Acueducto Centro (US$2.077.000) figura entre las obras próximas a iniciarse.

Obras viales y expansión de infraestructura

El Fondo del Resarcimiento también financia intervenciones en materia vial, orientadas a mejorar la conectividad en áreas urbanas y periurbanas.

En Maipú se ejecutarán las Colectoras del Acceso Este, con una inversión de US$7 millones sobre un proyecto total de US$10 millones, en el marco de un esquema de financiamiento compartido entre Provincia y municipio.

En Luján avanza la licitación de la Colectora de la Ruta Nacional 40 entre Quintana y la Variante Palma, en el tramo Azcuénaga hacia el sur. La obra cuenta con un financiamiento de US$1.180.000 y será supervisada por la comuna.

En el proceso licitatorio se presentaron seis empresas: Dique Potrerillos S.A., Laugero Construcciones S.A., Luis M. Pagliara S.A., Dafre Obras Civiles S.A., Vialmani S.A. y Kraft Constructora S.R.L., lo que refleja el interés del sector privado en este tipo de intervenciones viales.

Colectora de la Ruta Nacional 40 entre Quintana y la Variante Palma, en Luján de Cuyo. Prensa de Luján de Cuyo.

Turismo, patrimonio y convenios ya firmados

En paralelo a la infraestructura tradicional, el Fondo del Resarcimiento incorporó en los últimos meses una serie de proyectos vinculados al turismo, el patrimonio y la puesta en valor territorial.

A diferencia de etapas anteriores, en estos casos los convenios entre la Provincia y los municipios ya fueron firmados, lo que habilita su avance hacia etapas posteriores de desarrollo y ejecución.

Entre los proyectos más relevantes se encuentra la Ciudad del Vino de Mendoza, en Godoy Cruz, con una inversión prevista de US$10 millones, que apunta a consolidar un polo turístico y enológico de escala provincial.

También se incluyen el Centro tradicionalista Casa Duffau en Rivadavia (US$335.570), la puesta en valor de la Bodega Gargantini en el mismo departamento (US$451.389), el Museo de la Olivicultura y el Aceto en Maipú (US$1.076.600).

También se encuentra la recuperación del Molino Histórico Hacienda del Libertador en Junín (US$350.000), la Sala inmersiva del Museo Casa de San Martín en la Ciudad de Mendoza (US$225.000) y el Parque recreativo de la Costanera Centro en General Alvear (US$2.500.000).

Se suma además la Casa de Regionales en Lavalle, con una inversión de US$106.245, que completa el grupo de iniciativas orientadas a la promoción cultural y turística en distintos departamentos.