El Gobierno estira cada vez más el Fondo de Resarcimiento: sumó una obra de agua para la Capital

El gobierno de Alfedo Cornejo continúa ampliando el uso de los recursos provenientes de los Fondos del Resarcimiento para financiar obras ejecutadas por los municipios. El caso más reciente es un préstamo de casi $1.900 millones otorgado a la Ciudad de Mendoza para completar la quinta y última etapa de urbanización de La Favorita , una obra que había quedado inconclusa tras la interrupción del financiamiento nacional.

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El convenio firmado entre la Provincia y la Municipalidad de Capital prevé un desembolso de $1.894 millones para finalizar trabajos vinculados a la provisión de agua potable en el conglomerado urbano del oeste mendocino.

A diferencia de los aportes no reembolsables que originalmente financiaban la obra, los recursos provinciales deberán ser reintegrados por la comuna a través de descuentos en la coparticipación municipal .

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que se trata de un mecanismo que ya se viene utilizando en distintos departamentos para financiar infraestructura local.

El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez junto al gobernador, Alfredo Cornejo y el titular de Aysam, Humberto Mingorance.

Ulpiano Suarez y Alfredo Cornejo avanzan con la finalización de obras de saneamiento en La Favorita (3).jpg

"La obra de La Favorita venía siendo desarrollada por la Municipalidad de Capital, aunque el área de prestación corresponde a Aysam. Se evaluó que la empresa asumiera la ejecución, pero el municipio logró renegociar el contrato con la constructora y se decidió continuar bajo la órbita comunal", explicaron desde Casa de Gobierno.

La alternativa permitió evitar una nueva licitación y mantener la continuidad administrativa del proyecto.

Cómo funciona el esquema

El financiamiento para La Favorita contempla un monto equivalente a 3.000.000 millones de dólares y deberá ser devuelto en un plazo de diez años.

El acuerdo establece actualización por UVA, tasa de interés cero y un esquema de 40 cuotas trimestrales. El recupero se realizará mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación que recibe el municipio.

Desde la Provincia remarcaron que el mecanismo es similar al aplicado en otras obras financiadas con recursos del Resarcimiento.

Entre los antecedentes mencionaron programas turísticos, colectoras viales en Maipú, obras de agua y cloacas en Luján de Cuyo, intervenciones sanitarias en Maipú y proyectos vinculados al servicio de agua potable en Tupungato.

La lógica del esquema consiste en utilizar recursos del Fondo del Resarcimiento para acelerar inversiones en infraestructura local, mientras que los municipios devuelven posteriormente el financiamiento recibido.

La obra que quedó sin financiamiento nacional

La quinta etapa del Proyecto Integral La Favorita forma parte de un plan de urbanización iniciado hace varios años y que originalmente era financiado con fondos nacionales.

La obra quedó afectada por las demoras en los desembolsos durante el último tramo de la gestión de Alberto Fernández y terminó paralizada tras la suspensión de los aportes nacionales durante la administración de Javier Milei.

Los trabajos contemplan una nueva impulsión desde el establecimiento potabilizador Alto Godoy, una estación de bombeo, cañerías de impulsión y una nueva reserva de agua en el barrio El Triángulo.

El objetivo es mejorar la provisión de agua potable para La Favorita y el barrio San Agustín, además de optimizar la distribución del recurso para el conglomerado urbano del oeste de la Ciudad de Mendoza.

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El contexto de caída de la coparticipación

La incorporación de Capital al esquema de financiamiento del Resarcimiento se conoce pocos días después de que la comuna solicitara un adelanto de coparticipación por $1.150 millones.

Según explicó el intendente Ulpiano Suarez, esos recursos se destinarán a sostener distintas obras públicas en ejecución y no al pago de salarios o aguinaldos.

Entre los proyectos que financiará el municipio aparecen la finalización del plan de asfaltado de 150 cuadras, intervenciones de urbanización en el oeste capitalino y la puesta en valor de la histórica fuente ubicada en la Plaza Pedro del Castillo, en el Área Fundacional.

Desde la comuna indicaron que la herramienta permite mantener el ritmo de inversiones en un contexto de menor crecimiento de los recursos coparticipables que reciben las provincias y municipios.