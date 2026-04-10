Tras ser denunciado por abuso sexual, renunció el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino

Renunció sorpresivamente este viernes el subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino , quien ocupaba el estratégico puesto de vínculo entre el Poder Ejecutivo y la Justicia desde hace más de 10 años.

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La razón de la renuncia ha sido una denuncia de abuso sexual que presentó hoy mismo también, en la Justicia, una expareja suya. "Mi renuncia es indeclinable y voluntaria" , afirmó D'Agostino en el texto que presentó al gobernador Alfredo Cornejo .

Todo ocurrió en cuestión de horas, tanto la denuncia como la dimisión al cargo de D'Agostino. El exfuncionario, en su carta de despedida, dijo que deja el puesto para "garantizar la transparencia y la plena colaboración con la justicia" . También pronosticó que, tras la investigación judicial, "quedará demostrada la absoluta falsedad de las acusaciones en mi contra" .

De acuerdo con el texto de la denuncia, que tiene 40 carillas, D'Agostino fue acusado "por los delitos de abuso sexual con acceso carnal , lesiones leves y lesiones graves reiteradas, amenazas coactivas reiteradas, coacción reiterada y violencia de género en todas sus modalidades".

Los hechos denunciados se enmarcan en una relación de pareja que la denunciante -una licenciada en comercialización, docente y periodista- tuvo con el exfuncionario entre 2021 y 2024, "con prolongación del hostigamiento hasta fines de 2025".

A lo largo de la relación, según la denunciante, hubo "episodios de violencia física, que incluyeron agresiones corporales reiteradas y la producción de lesiones visibles en distintas partes de mi cuerpo". La mujer presentó fotos para probar esas lesiones y dijo que fue sometida a "la imposición de prácticas denigrantes orientadas a someter y humillar".

La mujer también denunció el "abuso de poder institucional" de D'Agostino y lo acusó de "utilizar su posición y sus vínculos con el poder político, judicial y de seguridad para intimidarme, desalentar cualquier intento de denuncia y reforzar su control sobre mí".

Fuerte impacto político de la renuncia

El impacto se sintió fuerte en la Casa de Gobierno, donde reconocieron que la denuncia "es grave". Por ahora, no se sabe quién remplazará a D'Agostino en un rol clave: manejaba las relaciones con la Justicia y representaba al Gobierno en el Consejo de la Magistratura, órgano que selecciona a los magistrados y eleva las ternas al Poder Ejecutivo.

Se trata de un cornejista de la primera hora, quien llevó adelante todas las reformas en la Justicia y a quien apuntaban también desde el Poder Judicial cuando acusaban al gobernador de imponer un fuerte control en el Poder Judicial.

Cuando en 2019 se fue Cornejo y continuó en el poder Rodolfo Suárez, D'Agostino permaneció en el cargo y se convirtió en un símbolo de la continuidad de la política cornejista en el área. Por eso impacta tanta esta renuncia, que nada tiene que ver con esa polémica.

El texto completo de la renuncia de Marcelo D' Agostino es el siguiente:

"Habiendo tomado conocimiento de la existencia de una denuncia penal en mi contra, por medio de la presente, me dirijo a usted con el propósito de presentar mi renuncia indeclinable y voluntaria al cargo de Subsecretario de Justicia, que vengo desempeñando desde el año 2015.

Esta decisión busca garantizar la transparencia y la plena colaboración con la justicia en el marco de la investigación aludida, en la cual quedará demostrada la absoluta falsedad de las acusaciones en mi contra, y cuyo único objetivo es desacreditar mi persona y desprestigiar el cargo que ocupo.

Deseo que este proceso se lleve a cabo con total libertad y sin que mi permanencia en la función sea un impedimento o genere suspicacias sobre el actuar de los distintos órganos del Estado.

Finalmente, aprovecho la oportunidad para agradecerle confianza depositada durante todos estos años".

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