Estrenos de cine: qué películas llegan a las salas mendocinas este jueves 22 de enero

"Sin piedad", con Chris Pratt, encabeza los estrenos de cine de este jueves, entre los que hay también dos películas de terror.

Este jueves 22 de enero, la cartelera de cine se renueva con una oferta variada que cruza thriller futurista, terror psicológico, comedia europea y cine rioplatense. Desde grandes producciones de Hollywood hasta propuestas independientes del Cono Sur, los estrenos apuestan a públicos diversos y confirman un comienzo de año intenso para las salas.

“Sin piedad”: Thriller de ciencia ficción dirigido por Timur Bekmambetov, cineasta conocido por su pulso visual y narrativas de alto impacto. Ambientada en un futuro cercano, la película sigue a un detective acusado del asesinato de su esposa que tiene apenas 90 minutos para demostrar su inocencia frente a una jueza de inteligencia artificial avanzada. El conflicto se vuelve aún más inquietante cuando se revela que fue el propio acusado quien, en el pasado, defendió la implementación de ese sistema judicial automatizado que ahora puede condenarlo. Protagonizada por Chris Pratt y Rebecca Ferguson, con actuaciones de Kenneth Choi, Chris Sullivan y Kylie Rogers.

“Terror en Silent Hill: Regreso al Infierno”: Nueva incursión cinematográfica en el universo creado por la icónica saga de videojuegos. Dirigida nuevamente por Christophe Gans, responsable del primer filme estrenado en 2006, la historia sigue a James, un hombre que recibe una misteriosa carta que lo obliga a regresar al pueblo maldito de Silent Hill en busca de su amor perdido. Lo que encuentra es un lugar irreconocible, poblado por criaturas aterradoras —algunas familiares, otras completamente nuevas— que lo empujan a cuestionar su propia cordura. Con Jeremy Irvine y Hannah Emily Anderson en los roles protagónicos, la película apuesta al terror atmosférico.

Embed - TERROR EN SILENT HILL: REGRESO AL INFIERNO Tráiler Español Latino (2026) “Hagas lo que hagas, está mal”: Comedia italiana dirigida y protagonizada por Gianni Di Gregorio. La trama se centra en un profesor jubilado que disfruta de una vida tranquila, con una buena pensión, amigos y una compañera estable, hasta que la llegada inesperada de su hija —en plena crisis matrimonial— altera por completo su rutina. La convivencia forzada con ella y sus dos hijos indisciplinados desata una serie de situaciones tan incómodas como reconocibles, donde el humor surge de los pequeños gestos y conflictos cotidianos. Completan el elenco Greta Scarano, Tom Wlaschiha, Anna Losano y Pietro Serpi, en una película que explora los vínculos familiares con ironía y sensibilidad.

“El susurro”: Coproducción entre Uruguay y Argentina que mezcla horror sobrenatural y thriller criminal. La historia sigue a Lucía y Adrián, dos hermanos que buscan escapar de la oscura herencia de su padre vampiro y se refugian en una casona aislada en el bosque. Lo que parecía una oportunidad para empezar de nuevo se transforma en pesadilla cuando un gato aparece con un dedo humano, revelando una trama aún más siniestra: sus vecinos integran una red criminal dedicada al secuestro de adolescentes para la producción de películas snuff. Mientras intenta proteger a su hermano, Lucía deberá enfrentarse no solo a esa amenaza externa, sino también a una maldición familiar que sigue acechándolos.

Embed - El Susurro (2026) HD Trailer Oficial - Argentina - Terror/Sobrenatural