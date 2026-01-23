Los tacos de los 90 han vuelto y estos 4 estilos serán los más deseados para la temporada 2026

La nostalgia por los años 90 vuelve a marcar el pulso de la moda y el calzado no es la excepción. En la temporada 2026 , los tacos inspirados en esa década reaparecen con fuerza, reinterpretados de forma más cómoda. Se trata de modelos sobrios, femeninos y fáciles de combinar, que ya se destacan dentro de las tendencias de moda femenina.

El taco kitten es uno de los grandes protagonistas del regreso noventoso. Bajo, fino y delicado, ofrece elegancia sin resignar comodidad. Funciona muy bien tanto con pantalones rectos como con polleras midi y vestidos simples.

Es ideal para el estilo diario y para quienes buscan un zapato formal sin altura excesiva.

Otro clásico que vuelve son los tacos bicolor , generalmente en combinaciones neutras y con punta triangular o levemente afilada .

Este diseño estiliza el pie y aporta un aire sofisticado incluso a los looks más básicos. En la temporada 2026 se usan con trajes sastreros, jeans rectos o vestidos de líneas simples.

3. Mary Jane con taco y punta fina

image

Las Mary Jane dejan atrás su costado infantil y se consolidan como un zapato femenino y elegante. Para 2026 se imponen las versiones de punta fina, con tira al empeine y taco medio.

Son versátiles, cómodas y funcionan tanto de día como de noche, especialmente con polleras midi o vestidos de corte recto.

4. Mules con taco: el regreso más cómodo

image

Los mules con taco representan a la perfección el espíritu de los 90: simples, prácticos y con diseño limpio. Al dejar el talón descubierto, resultan fáciles de calzar y muy funcionales.

En esta temporada aparecen con tacos medianos y líneas depuradas, ideales para combinar con pantalones amplios o vestidos relajados.

Cómo llevar los tacos de los 90 hoy

La clave está en equilibrar lo retro con lo actual. Estos modelos funcionan mejor con prendas de líneas simples, colores neutros y cortes clásicos. El objetivo no es un look nostálgico, sino uno moderno con guiños noventeros.