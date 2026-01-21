Con 8 episodios: la serie al estilo de "Succession" que estrena su segunda temporada

La producción franco-japonesa muestra a dos hermanos que se enfrentar por quedarse con el emporio familiar.

Se estrena la segunda temporada de la serie franco-japonesa que se inspira en "Succession".

Intrigas familiares, herencias millonarias y disputas de poder se cruzan en una ficción ideal para los fanáticos de “Succession”. Esta producción internacional, donde dos hermanos se enfrentan por la empresa de su padre, estrena su segunda temporada y las serie regresa con ocho nuevos episodios.

Se trata de “Las gotas de Dios”, la serie franco-japonesa que fue una de las grandes revelaciones de los últimos años y que ahora estrena nuevos capítulos en Apple TV+. La ficción, basada en el manga de culto de Tadashi Agi, regresa tras haber sido distinguida en 2024 con el Emmy Internacional a Mejor Serie Dramática.

La serie sigue a una mujer parisina, Camille, que debe competir con el protegido de su difunto padre, el renombrado enólogo Alexandre Léger, para heredar su extraordinaria colección de vinos.

"Las gotas de Dios", la serie donde dos hermanos pelean por la empresa familiar y se parece a "Succession". Cuándo se estrena la nueva temporada La segunda temporada de "Las gotas de Dios" se estrenó este miércoles, 21 de enero, con su primer episodio. En total contará con ocho capítulos, que se lanzarán semanalmente cada miércoles hasta el 11 de marzo.

La historia retoma la trama tres años después de los acontecimientos de la primera entrega y vuelve a estar protagonizada por la actriz francesa Fleur Geffrier y el actor japonés Tomohisa Yamashita, una de las grandes figuras del entretenimiento en Japón.