Con 8 episodios: la serie al estilo de "Succession" que estrena su segunda temporada

Se trata de “Las gotas de Dios”, la serie franco-japonesa que fue una de las grandes revelaciones de los últimos años y que ahora estrena nuevos capítulos en Apple TV+. La ficción, basada en el manga de culto de Tadashi Agi, regresa tras haber sido distinguida en 2024 con el Emmy Internacional a Mejor Serie Dramática.
La serie sigue a una mujer parisina, Camille, que debe competir con el protegido de su difunto padre, el renombrado enólogo Alexandre Léger, para heredar su extraordinaria colección de vinos.
Cuándo se estrena la nueva temporada
La segunda temporada de "Las gotas de Dios" se estrenó este miércoles, 21 de enero, con su primer episodio. En total contará con ocho capítulos, que se lanzarán semanalmente cada miércoles hasta el 11 de marzo.
La historia retoma la trama tres años después de los acontecimientos de la primera entrega y vuelve a estar protagonizada por la actriz francesa Fleur Geffrier y el actor japonés Tomohisa Yamashita, una de las grandes figuras del entretenimiento en Japón.
De qué trata la segunda temporada de "Las gotas de Dios"
En la primera temporada, Camille cargaba con un fuerte bloqueo emocional que le impedía siquiera probar alcohol sin sufrir descompensaciones físicas. La muerte de su padre, Alexandre Léger, un legendario crítico y coleccionista de vinos, la obligaba a competir en catas a ciegas contra Issei Tomine, el alumno más brillante del enólogo.
Ese duelo sensorial, que funcionó como eje del relato, reveló algo más profundo: Camille e Issei eran hermanos, unidos por una herencia tan valiosa como conflictiva.
En la nueva temporada, Camille ya superó sus traumas y se consolidó como una enóloga excepcional, con una memoria prodigiosa para aromas y sabores. La relación con Issei dejó atrás la rivalidad y dio paso al respeto y al afecto. Sin embargo, incluso después de muerto, Alexandre Léger vuelve a ponerlos a prueba.
El desafío ahora es descubrir el origen de lo que Alexandre consideraba “el mejor vino del mundo”, una botella sin etiqueta cuyo misterio nunca logró resolver en vida. Para hacerlo, los hermanos deberán viajar por distintas regiones, enfrentarse a pistas ocultas y sumergirse en un recorrido sensorial.