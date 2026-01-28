Se filmó en 2015 y se estrenará en 2115: así se preserva la película que nadie podrá ver

El proyecto titulado "100 years" fue dirigido por Robert Rodríguez y protagonizado por John Malkovich. La película está sellada en una caja fuerte en Francia

Esta es una de las pocas imágenes de la película que tiene fecha de estreno para 2115

Mientras la industria del cine compite por estrenos inmediatos y consumo acelerado, existe una obra que fue pensada exactamente en el sentido opuesto: hecha para no ser vista por nadie que hoy esté vivo. Filmada hace una década, esta película permanece sellada, custodiada y completamente inaccesible, con una única fecha de estreno para noviembre pero de 2115.

Se trata de “100 Years: The Movie You Will Never See” (100 años: la película que nunca verás), un proyecto dirigido por Robert Rodriguez y protagonizado por John Malkovich, Marko Zaror y Shuya Chang. Su fecha de estreno fue fijada desde el primer día para el 18 de noviembre de 2115. Hasta entonces, la película permanecerá encerrada en una caja fuerte de alta seguridad ubicada en la Casa Louis XIII, en Cognac, Francia.

El poster de estreno de la película "100 years: The Movie You Will Never See" El poster de estreno de la película "100 years: The Movie You Will Never See" gentileza El filme fue impulsado por la histórica firma francesa Rémy Martin, productora del célebre coñac Louis XIII, reconocido mundialmente por su proceso de añejamiento de cien años y por su exclusividad. Lejos de responder a problemas de presupuesto, censura o distribución, el estreno diferido es parte esencial del concepto: cine y licor comparten el mismo tiempo de maduración.

Un estreno pensado para descendientes Como parte del proyecto, la compañía seleccionó a mil personas de distintos países, quienes recibieron invitaciones nominales para asistir al estreno. Sin embargo, ninguno de ellos podrá estar presente: para cuando la caja fuerte se abra, todos habrán fallecido. Las entradas podrán heredarse únicamente a descendientes directos, convirtiendo el evento en una ceremonia reservada a generaciones futuras.

La película fue sellada en una caja fuerte diseñada especialmente para este fin, con un sistema de apertura programado que no admite adelantos ni intervenciones externas. Según detallaron los responsables del proyecto, no existe copia accesible, ni siquiera para los protagonistas o el director.